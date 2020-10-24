20+ случаев, когда враждебная архитектура пытается замаскироваться под комфортную городскую среду

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Если вам кажется, что лавочки без спинок и сетчатые урны, из которых вываливается мусор, — худшее, что можно было придумать, то вы сильно ошибаетесь. На улицах некоторых городов есть ограждения на велосипедных дорожках, поручни с шипами и перевернутые остановки.

AdMe.ru собрал примеры того, что назвать комфортной городской средой просто язык не повернется.

В Алжире cтоят такие странные гусе-бананы в общественных парках и на детских площадках

Наверное, идеальная велосипедная дорожка

Их 4 на 1 велосипедной дорожке. Просто ужасно

Чтобы не возникло желания присесть. Нью-Йорк

Место, где логика ломается. И даже солнечная энергия не поможет

Какой интересный поручень, так и тянет за него подержаться

Довольно спорное решение для скамейки, не находите?

С заботой о тех, кто не любит ходить по прямой

Забор рядом с мэрией в Филадельфии, штат Пенсильвания, выглядит как пыточная машина из Средневековья

Чтобы ни у кого не возникло желания спать на скамье, приняли вот такие меры. Теперь и не посидеть особо

Настоящая враждебная архитектура — переход в никуда

Найден победитель в номинации «И так сойдет»

«Крыша на нашей автобусной остановке. Жара или дождь? Что ж, покоритесь судьбе»

Видимо, такую скамейку тоже сделали, чтобы не было соблазна на ней спать. Да и сидеть тоже

Вторым рядом пошли

«Эффективные» технологии

«Присаживайтесь, отдохните, на кактусы полюбуйтесь»

Эти скамейки в Аргентине выглядят мягкими, но если вы рискнете присесть, то быстро поймете, что они твердые, как кирпич

Интересно, а те, кто это ставил, ничего не заподозрили?

«И так сойдет! Остановка задом наперед. Ульяновск. Привезли и выгрузили каркас. Не успели установить. При установке, конечно, развернули и обшили».

Едешь такой по городу, и вдруг...

«Честно, я дар речи потерял, когда увидел»

Светодиодный рекламный щит прямо перед многоквартирным домом

Когда в школе прогуливал геометрию. Удивительно, но никто из сделавших это не усомнился в правильности решения