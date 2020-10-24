20+ случаев, когда враждебная архитектура пытается замаскироваться под комфортную городскую среду
Если вам кажется, что лавочки без спинок и сетчатые урны, из которых вываливается мусор, — худшее, что можно было придумать, то вы сильно ошибаетесь. На улицах некоторых городов есть ограждения на велосипедных дорожках, поручни с шипами и перевернутые остановки.
AdMe.ru собрал примеры того, что назвать комфортной городской средой просто язык не повернется.
В Алжире cтоят такие странные гусе-бананы в общественных парках и на детских площадках
Наверное, идеальная велосипедная дорожка
Их 4 на 1 велосипедной дорожке. Просто ужасно
Чтобы не возникло желания присесть. Нью-Йорк
Место, где логика ломается. И даже солнечная энергия не поможет
Какой интересный поручень, так и тянет за него подержаться
Довольно спорное решение для скамейки, не находите?
С заботой о тех, кто не любит ходить по прямой
Забор рядом с мэрией в Филадельфии, штат Пенсильвания, выглядит как пыточная машина из Средневековья
Чтобы ни у кого не возникло желания спать на скамье, приняли вот такие меры. Теперь и не посидеть особо
Настоящая враждебная архитектура — переход в никуда
Найден победитель в номинации «И так сойдет»
«Крыша на нашей автобусной остановке. Жара или дождь? Что ж, покоритесь судьбе»
Видимо, такую скамейку тоже сделали, чтобы не было соблазна на ней спать. Да и сидеть тоже
Вторым рядом пошли
«Эффективные» технологии
«Присаживайтесь, отдохните, на кактусы полюбуйтесь»
Эти скамейки в Аргентине выглядят мягкими, но если вы рискнете присесть, то быстро поймете, что они твердые, как кирпич
Интересно, а те, кто это ставил, ничего не заподозрили?
«И так сойдет! Остановка задом наперед. Ульяновск. Привезли и выгрузили каркас. Не успели установить. При установке, конечно, развернули и обшили».
Едешь такой по городу, и вдруг...
«Честно, я дар речи потерял, когда увидел»
Светодиодный рекламный щит прямо перед многоквартирным домом
Когда в школе прогуливал геометрию. Удивительно, но никто из сделавших это не усомнился в правильности решения
На улицах ваших городов тоже есть подобные неоднозначные объекты?