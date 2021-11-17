20 случаев, когда стремление к совершенству и борода сотворили из мужчин настоящих мачо

Как мужчине изменить свою внешность до неузнаваемости? Ему просто нужно отрастить бороду. С ухоженной растительностью на лице парни становятся намного брутальнее и определенно не обделены женским вниманием.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо кардинальных преображений и теперь убеждены в том, что борода способна творить настоящие чудеса.

1. «Время переместило волосы на моем лице сверху вниз»

Внутри вас живет два Оскара Айзека. © tehKrakken55 / Reddit

2. «Парни, не беспокойтесь о том, что в 18 борода не растет. Просто подождите еще лет 10»

Ты вырос и стал Райаном Гослингом? © itwasmyshadow / Reddit

3. «Сегодня моей бороде ровно год. Мы сделали это!»

Интересно, почему люди с бородой часто делают такое лицо. Этому вас учат в школе бородачей? © ookristipantsoo / Reddit

4. «Бороде 6 месяцев»

От ботаника в колледже до бизнесмена. © Express_Housing1904 / Reddit

5. «Борода с эффектом пуш-ап»

Борода настолько превосходна, что вы напоминаете европейского госдеятеля конца XIX века. © HRE_not_really / Reddit

6. «Вот таким образом мои волосы мигрировали»

Борода, конечно, крутая, но очки с первого фото были лучше. © umlcat / Reddit

7. «Некоторые лица нуждаются в бороде. Прошло 6 месяцев с момента бритья под ноль до пользования маслом и расческой для бороды»

Так мог бы выглядеть Элвис, будь он жив. © Bikeboy76 / Reddit

8. «Разве это не удивительно, что, когда ты отрастишь бороду, на заднем плане фотографии сразу же появляются дрова?»

Боже! Я был бы очень разочарован, если бы ты побрился. © nothas / Reddit

9. «Разница между фото — 2 месяца»

Это удивительная трансформация! Вы сразу же поднялись на несколько пунктов по шкале привлекательности. © ConfusedKungfuMaster / Reddit

10. «Химиотерапия — это отстой, но моя борода точно стала мощнее»

11. «Без бороды. С бородой»

12. «От Джима Халперта из „Офиса“ до Джейсона Момоа»

13. А как вам такое перевоплощение?

Сколько же модельных агентств уже заинтересовалось им? © wasabiplz / Reddit

14. «Разница между этими фото — год»

Красивая борода у мужчины — это как фантастические хвосты у павлинов! © smoothsilk47 / Reddit

15. «Борода действительно может изменить внешний вид. Мне 30 на обоих фото»

Слева вижу нежного британца, справа — сибиряка. © DoppelGamer_UK / Reddit

16. «Прошло 2 года с тех пор, как я перестал бриться. Но иногда я все же скучаю по гладко выбритой коже»

17. «Тот случай, когда борода имеет большое значение»

18. «Из 18 в 30»

Похоже, он напишет 2 книги великой фэнтези-трилогии, а затем заставит ждать 3-ю в течение 10 лет. У него потрясающая борода! © HunteronaLoop / Reddit

19. «Этой бороде год, но я не собираюсь останавливаться»

Ты выглядишь фантастически! Просто викинг какой-то! © NerdyKeith / Reddit

20. «Слева мне 28, справа — 41»

Похоже, вы стареете в обратном направлении! © collinmcduffie / Reddit