20 случаев, когда грамотный макияж напомнил женщинам, что каждая из них может выглядеть как королева

Искусство визажа призвано подчеркивать естественную красоту, а не превращать женщин в похожих друг на друга кукол, и опытные визажисты, которые любят свое дело и подходят к нему творчески, знают об этом. Именно поэтому работы талантливых мастеров из серии «до и после» так восхищают. Путь Ульяны Старобинской в искусстве макияжа начался в детстве, когда девочка с проблемной кожей рассматривала фотографии красивых женщин в журналах. У них была идеальная кожа, классная одежда, свежая укладка. Маленькую Ульяну восхищали эти картинки. Она мечтала не только самой стать такой же, но и сделать прекрасными многих женщин.