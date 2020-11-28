20 случаев, когда грамотный макияж напомнил женщинам, что каждая из них может выглядеть как королева
Искусство визажа призвано подчеркивать естественную красоту, а не превращать женщин в похожих друг на друга кукол, и опытные визажисты, которые любят свое дело и подходят к нему творчески, знают об этом. Именно поэтому работы талантливых мастеров из серии «до и после» так восхищают. Путь Ульяны Старобинской в искусстве макияжа начался в детстве, когда девочка с проблемной кожей рассматривала фотографии красивых женщин в журналах. У них была идеальная кожа, классная одежда, свежая укладка. Маленькую Ульяну восхищали эти картинки. Она мечтала не только самой стать такой же, но и сделать прекрасными многих женщин.
Мы в AdMe.ru считаем, что мечта мастера сбылась. Ее работы филигранны и определенно заслуживают вашего внимания. Кстати, сама Ульяна уверяет, что за все годы работы ей ни разу не попадались некрасивые девушки, зато часто встречались те, кто не знал, как они прекрасны.
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А вы краситесь каждый день или делаете макияж только по особым случаям?