20 скульптур, история которых напомнит вам о самом важном

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Есть скульптуры, мимо которых проходишь и сразу забываешь о них, а есть такие, что западают глубоко в душу. Мы вспоминаем о них, ищем их тайный смысл и пытаемся разгадать замысел художника. Искусство выходит за рамки фактов и статистики, а потому способно привлечь внимание миллионов людей к проблемам, о которых принято молчать.

AdMe.ru собрал скульптуры, которые помогут задуматься о том, что происходит в мире, и напомнят о важном.

1. «Заботливая рука», Гларус

Наверное, вы уже догадались, что «Заботливая рука» (Caring Hand) создана как послание об экологической ответственности и заботе. Скульптура расположена в живописном месте- кантоне Гларус, где как раз хочется думать о том, как сохранить всю эту красоту вокруг. Авторы работы — Ева Оертли и Бит Хубер (Eva Oertli and Beat Huber).

2. «Раненая звезда», Барселона

Скульптура представляет собой 4 покосившихся ржавых куба из железа и стекла, напоминающих игрушечный домик. Название «Раненая звезда» (La Estrella Herida) возникло не случайно. Это реквием создателя памятника по всему, чего больше нет: по мечтам, которым так и не суждено было сбыться; по местам, в которых раньше кипела жизнь, но теперь они опустели; по всему, что могло случиться, но так и не произошло; но главное — по прекрасной юности, которая так быстро проходит. Место выбрано тоже не случайно: именно тут, прямо у воды, в районе Барселонета были трущобы и самое бедное рыбацкое поселение в городе. Здесь в крохотных бараках на пляже теснились многодетные семьи и бедняки, звучали серенады, мужчины уходили в море, чтобы добыть пропитание. Позже пляжи заполонили легендарные закусочные чирингито, но их снесли перед летней Олимпиадой 1992 года — так город потерял частичку своей индивидуальности. Теперь тут чистейший пляж Сан Мигель и нет и следа былой жизни. Зато есть памятник мечтам.

3. Скульптура-инсталляция «Поглощенные светом», Амстердам

Работа британской художницы Гали Май Лукас (Gali May Lucas) в рамках Амстердамского фестиваля света призвана подчеркнуть одержимость технологиями и зависимость людей от смартфонов. Три фигуры сидят на скамейке в привычных позах пользователей смартфонов: склонив головы, набирая сообщение, их лица подсвечены экраном. По словам автора, ее задачей было донести мысль о том, что людей постоянно тянет к экранам, которые освещают жизнь, но свет от них не только доносит информацию, но и уводит нас от реального мира.

4. «Прилив», Лондон

4 конных всадника на берегу Темзы то исчезают, то появляются вновь в зависимости от прилива. Автор, скульптор и защитник окружающей среды Джейсон Декерс Тейлор (Jason deCaires Taylor), создал композицию, чтобы привлечь внимание общественности к чрезмерной зависимости человечества от нефти и напомнить о том, как современная индустрия влияет на изменение климата. Да, вам не кажется: вместо голов у лошадей нефтяные насосы. Фигуры в костюмах, которые сидят на двух лошадях, глядя вдаль, являются прямой отсылкой к политикам и бизнесменам, которые берут у природы столько, сколько могут унести, игнорируя все, что с ней происходит.

5. «История любви», Киев

Скульптура посвящена уникальной истории Луиджи Педутто и Мокрины Юрзук, любовь которых преодолела время и расстояния. Пара познакомилась в 1943 году в австрийском лагере для военнопленных. По окончании войны влюбленных разлучили. В дальнейшем они оба обзавелись семьями, жили, но продолжали помнить друг о друге, и почти через 60 лет итальянец отыскал любимую через передачу «Жди меня». Когда влюбленные встретились, им было уже за 80. Луиджи предложил Мокрине руку и сердце, но, к сожалению, они так и не успели пожениться. Скульптура стала символом любви, которую можно пронести через всю жизнь. Копию киевского памятника установили в родном городке Луиджи — итальянском Кастель-Сан-Лоренцо.

6. «Памятник потерянному времени», Калуга

Установка была инициирована поисковым отрядом «Лиза Алерт». Внутри песочных «часов» — кукла, имитирующая 6-летнего ребенка, в другой чаше — песок. Смысл памятника понятен: во время поисков детей счет идет на секунды. Символ времени, ускользающего сквозь пальцы, перед которым беззащитен ребенок, «путешествал» по российским городам, а сейчас обосновался на территории Калужского инновационно-культурного центра. Волонтеры «Лизы Алерт» переодевают куклу внутри часов при смене времени года, подчеркивая таким образом сложность сезонных поисков.

7. «Дерево без корней», Тель-Авив

«Парящее апельсиновое дерево» (Suspended Orange Tree) находится в Яффе, старом городе. Апельсин для Израиля — фрукт особый. В 1948 году, когда государство только образовалось, именно за счет экспорта цитрусовых удавалось поддерживать экономику на плаву. Дерево посажено в глиняный горшок яйцевидной формы и подвешено на тросах между домами. Скульптор Ран Морен (Ran Morin) утверждает, что его творение очень похоже на человечество, которое так увлеклось индустриализацией и погоней за техническим прогрессом, что утратило свои корни — связь с природой. Мы, как и это дерево, все еще растем из ниоткуда, стремимся все выше и выше, теряя почву для своих корней. Есть и другая интерпретация значения парящего в воздухе дерева: растение без почвы символизирует скитания израильского народа и трудности иммигрантов.

8. «Мужчины тоже плачут», Мальме

На набережной расположена фигура мужчины в берете, который стоит, спрятав руки в карманы, и плачет. Подойдя к ней поближе, можно заметить, что слезы текут по ее щекам. Этот памятник-фонтан создан по эскизам художницы и режиссера Мари-Луизы Экман (Marie-Louise Ekman) и называется «Шведский язык» (Det Svenska Tungsinnet). Моделью для скульптуры послужил шведский актер Йёста Экман (Gösta Ekman), муж Мари-Луизы. Смысл скульптуры в том, что мужчины в современном мире должны выдерживать все жизненные трудности, переживать кризисы и депрессию, но при этом не падать духом.

9. «Дети — жертвы пороков взрослых», Москва

Скульптурная композиция установлена на Болотной площади в Москве. Автор — Михаил Шемякин. Памятник состоит из 15 скульптур и символизирует борьбу со злом и общественными пороками. Фигуры детей окружают монстры, олицетворяющие «взрослые» пороки: наркоманию, пропаганду насилия, невежество, алкоголизм. Воровство, к примеру, символизирует фигура мужчины с головой кабана, уносящего мешок с деньгами; садизм — носорог в наряде мясника; а фигура рыцаря в доспехах, с крыльями и в противогазе, держащего бомбу, — символ войны. Центральное место в композиции занимает фигура, символизирующая равнодушие, с телом наподобие саркофага, закрывающая руками глаза и уши.

10. «Метаморфозы», Канкун

26 детских фигур (Vicissitudes) — одна из самых ярких композиций, ставших частью подводного музея на западном побережье Гренады. Главная задача музея — возрождение морских флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения. Статуи стали искусственной средой обитания для кораллов и растительности. Скульптурная композиция весит 15 тонн, чтобы противостоять сильным течениям и приливам. Кольцо из детей символизирует жизненный цикл и ответственность человечества за состояние окружающей среды перед будущими поколениями.

11. «Нерожденным детям», Рига

В рамках акции «За жизнь» в Риге была представлена экспозиция из 27 скульптур малышей. Количество скульптур символично: согласно статистике, именно столько детей в Латвии каждый день становятся жертвами аборта. Целью акции было дать семьям информацию об абортах и их последствиях. Рядом с каждой скульптурой есть небольшой постамент с табличкой на 3 языках (английском, латышском и русском), поясняющей причины, по которым люди идут на такой шаг. Например, у женщины уже есть ребенок, а муж погиб, и она решает, что не сможет вырастить двоих полноценных членов общества, и соглашается на аборт, чтобы хотя бы одному обеспечить достойное будущее. На другом постаменте история о том, как мама во время беременности заболела гриппом и по совету врача сделала аборт.

12. «Сочувствие», Москва

На станции метро «Менделеевская» установлен памятник «Сочувствие», создателями которого стали скульптор Александр Цигаль, художник-анималист Сергей Цигаль, Андрей и Петр Налич. Памятник посвящен бродячему псу по кличке Мальчик, жившему и погибшему в подземном переходе метро. Его насильственная смерть вызвала огромный общественный резонанс. Надпись на памятнике гласит: «Сочувствие. Посвящается гуманному отношению к брoдячим животным».

13. «Памятник беременной художнице», Лондон

На Трафальгарской площади есть 4 пьедестала с традиционными бронзовыми памятниками. 4-й пьедестал стал знаковым местом популяризации современного искусства — скульптуры на нем постоянно меняются. Там успели побывать модель английского военного корабля в бутылке, гигантский синий петух, большой палец — символ лайка. Сейчас там стоит копия древней персидской скульптуры. Одной из самых оригинальных и спорных стала работа Марка Куинна (Marc Quinn), изображающая беременную художницу-инвалида Элисон Лэппер (Alison Lapper). Из-за врачебной ошибки женщина родилась без рук и с короткими ногами. Родственники отказались от нее, и детство женщины прошло в приюте. Это не помешало ей научиться рисовать, удерживая кисточку зубами, жить полной жизнью и даже родить ребенка. Скульптура стала олицетворением человеческой красоты и невероятной жизненной силы, а в 2012 году была выбрана как символ Паралимпийских игр в Лондоне.

14. «Монумент жертвам Холокоста», Майами

Местоположение монумента может показаться необычным, но именно сюда, в Южную Флориду, бежали евреи от Холокоста. Америка приняла беженцев, и вся боль и скорбь о судьбе народа вылилась в создание этого мемориала. В работе над комплексом участвовали Кеннет Трейстер (Kenneth Treister) и еще 45 скульпторов и архитекторов. Композицию мемориала образуют полукруглая классическая колоннада из светлого камня, пруд с цветущими лилиями и остров в центре ансамбля. К острову ведет узкий каменный коридор, на стенах которого высечены названия концентрационных лагерей. В центре острова возвышается скульптура огромной руки, которая тянется к небу с просьбой о помощи. Со всех сторон рука окружена 130 фигурами в полный рост. По замыслу Трейстера, памятник призван не только отдать дань памяти жертвам геноцида, он предназначен также для духовной поддержки выживших и предотвращения забвения произошедшей трагедии.

15. «Призрачная девушка», Лондон

«Призрачная девушка» (Ghost Girl) — работа британского скульптора Кевина Фрэнсиса Грэя (Kevin Francis Gray), изображающая девушку, чье лицо скрыто за длиннной вуалью из кристаллов. Любопытный зритель заглядывает под вуаль, а там — череп. Руки девушки покрыты шрамами. Так художник изображает человека, не желающего мириться с реальностью. Работа автора немного пугает, однако находит отклик у людей: выставки работ Фрэнсиса Грэя активно проходят по всему миру. «Призрачная девушка» стала символом замкнутых людей и в полной мере демонстрирует драматизм их одиночества.

16. «Памятник Человеку», Берген

Бродяга, прислонившийся к стене у входа в Центральный банк, — памятник Человеку. Он призван напомнить о том, что любой достоин внимания и помощи, — неважно, беден он или сказочно богат. На табличке написано: «Никто не может являться всего лишь тем, кого вы видите. Церковная миссия Бергена». Памятник создан для того, чтобы люди не забывали о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

17. Кит из морского пластика, Брюгге

Арт-инсталляция была представлена в рамках Триеннале современного искусства. Огромного кита, готового выброситься на берег, разместили в главном канале города Брюгге. Состоит он из 5 тонн морского пластика, который собрали на побережье за 4 месяца. Здесь и пластиковые контейнеры, и бутылки, и есть даже стулья и ведра. «Пластиковый кит» (Skyscraper) призван привлечь внимание к проблеме загрязнения океана и тому факту, что скоро количество пластика может превзойти количество морских обитателей. По оценкам ученых, в океане сейчас находится 150 млн тонн пластикового мусора, причем каждый год добавляется еще примерно по 8 млн. Создатели скульптуры надеятся, что их кит, красноречиво демонстрируя масштаб проблемы, заставит человечество задуматься над тем, как оно использует пластик в современном мире.

18. «Несовременные современники», Лейпциг

Композицию составляют фигуры педагога, диагноста, рационализатора, городского оформителя и теоретика искусства. Все они обнажены и балансируют на балке. Некоторые детали позолочены и поэтому особенно бросаются в глаза (пила, лавровый венок, слуховая трубка и другие). На бронзовой балке, где они балансируют, написано: «Само собой разумеется, во имя принципа можно пожертвовать жизнь, но только собственную». Фигуры изображают тех, кто принял решение взорвать университетскую церковь Святого Павла на площади Августа — единственный готический храм, сохранившийся после войны; в его стенах играли Бах и Мендельсон. Церковь была взорвана в 1968 году по решению правительства ГДР, поскольку не соответствовала социалистическому оформлению площади. Подарив городу эту скульптуру, ее автор Бернд Гебел (Bernd Goebel) оставил вечное напоминание о том, как действия группы людей, неспособных видеть дальше своего носа, могут привести к необратимым последствиям.

19. «Перемены», Осло

Монументальная 16-метровая скульптура, построенная из стали и стеклянных панелей, призвана продемонстрировать власть природы над человеческими усилиями. Скульптура плавает в воде на бетонной платформе и поворачивается вокруг своей оси в соответствии с приливом и ветром, что является напоминанием о постоянных изменениях погоды. Она похожа на айсберг: вода отражается от стеклянных панелей. Эта массивная гора «льда» — символ силы и великолепия Севера. А подвижность скульптуры говорит о том, что природа сильнее и способна свести на нет все человеческие старания, поэтому с ней необходимо считаться.

20. «Памятник уничтоженным книгам», Берлин

Пустые книжные полки на площади Бебельплац напоминают о том, что далеко не все склонны считать книгу лучшим другом. Так, в мае 1933 года студенты-нацисты сожгли более 20 тыс. томов, среди которых были творения Ильфа и Петрова, Максима Горького, Михаила Зощенко. Рядом есть табличка с цитатой Генриха Гейне: «Это была лишь прелюдия: там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей». А какие памятники с необычной историей знаете вы? Давайте продолжим список.