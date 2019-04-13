20 рекламных слоганов для тех, кто готов к максимально честной рекламе
Графический дизайнер Клиф Дикенс (Clif Dickens) решил оказать услугу всем современным потребителям и придумал слоганы для знаменитых брендов, которые отражают истинную суть продукта. Воспринимая это занятие как любимое хобби, Клиф не боится быть ироничным, смешным, а главное — максимально честным.
AdMe.ru отважился показать вам слоганы, разрушающие представления о знаменитых производителях, которые создает для нас реклама.
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Хотели бы вы видеть больше честных слоганов в рекламе? Делитесь своим мнением в комментариях.