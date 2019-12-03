20+ раз, когда о покупателях и клиентах позаботились как о родных

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В погоне за повышением прибыли маркетологи придумывают все новые и новые уловки и обманки. Но, к счастью, все еще есть люди, которые знают, что лучшая реклама — это искренняя забота о покупателях и клиентах. Набор подушек разной мягкости в номере отеля, отдельное меню для собак в ресторане, термос, показывающий температуру напитка внутри, — все это проявление уважения к потребителю, что несказанно радует.

AdMe.ru приятно изумлен таким скрупулезным подходом к сервису и с восторгом смотрел на новые примеры безупречного обслуживания.

Эту площадку установили в магазине специально, чтобы любой мог проверить свои кроссовки

В этом ресторане вам обязательно принесут маленький стульчик, чтобы вы могли положить на него свою сумочку

В Финляндии в автобусах есть кнопки, с помощью которых можно поблагодарить водителя

«Этот набор столовых приборов „все в одном“ я нашел сегодня на работе»

В этом спортивном магазине есть мини-модели палаток

Этот проектор встроен в потолок и замаскирован под плитку

Эта скамейка оснащена солнечной панелью и двумя USB-портами

Эти душ, унитаз и раковина представляют собой единый стек, разделенный на секции

Этот термос показывает температуру напитка внутри

«У нас в магазине появилась машина для производства хлеба, и на каждой буханке есть дата изготовления»

«В ресторане, который я недавно посетил, есть еще и меню для собак»

«Меню для собак:

Жареные свиные ушки

Молочная косточка

Палочка из мяса быка

Жареная индюшка

Специальная палочка для здоровья зубов».

А у этого магазина есть специальное «парковочное» место для вашей собаки

«В отеле, в котором я отдыхал, есть на выбор разные виды подушек — мягкие и твердые»

Этой сушилкой для рук в ванной комнате можно также высушить и лицо

В этом автобусе есть USB-порты для зарядки телефона

«В душе номера отеля, в котором я был, есть уточка для ванны»

У этих зимних ботинок на пятке есть откидной элемент, который помогает при ходьбе по обледенелой поверхности

В этой примерочной есть возможность зарядить свой телефон

Эти детские лыжные штаны сшиты особым образом, чтобы, когда ребенок подрастет, их можно было просто удлинить

«У меня на работе лестницы обклеили специальными лентами, чтобы в темноте можно было видеть, куда идешь»

«В моем университете есть торговые автоматы с запчастями для компьютера»

В этом ноутбуке есть кнопка, которая позволяет открывать и закрывать затвор камеры

«В моей школе есть общественный набор инструментов и насос для велосипедов»

В Канаде на наружных дисплеях автобусов сообщается о том, что автобус заполнен

«Извините, автобус полон».

Бонус: когда сотрудники банка понимают тебя как родного

А вы сталкивались с заботливым отношением к клиентам? Если да, то какие фишки крутого сервиса вы бы хотели видеть повсеместно?