19 творений дизайнеров, которые так плохи, что даже по-своему гениальны

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Человеческий разум непостижим — иначе как на свет появились бы светильники в виде какающих собак, держатели для зубных щеток в форме пальцев ног и свитер с оленями без оленей? Посмотрите на них просто потому, что антишедевры тоже могут быть выдающимися.

AdMe.ru собрал самые вопиющие примеры леденящего душу вырви-глаз-дизайна. В конце статьи вас ждет бонус, но предупреждаем: если у вас тонкая душевная организация, лучше на это не смотреть.

Ну спасибо, что подкинули новую тему для моих ночных кошмаров, а то старые уже надоели

«Медведь без лица. $ 3,99».

У туалета с видом на пляж есть обратная сторона — пляж с видом на туалет

Просто сообщаем, что это светильник, который стоит $ 3 500

Подержи-ка! Да не рукой — ногой

Создать себе проблему. Решить проблему. Сделано!

Он такой милый, когда спит

Я художник, я так вижу

Когда хочешь подчеркнуть стройность ног

Для создателя этого паркета в аду приготовлен отдельный котел

Когда слишком далеко зашел в своем творческом порыве

И так сойдет

Мода не щадит даже котиков

Когда хочешь намекнуть, что гости засиделись

А так пьют чай истинные циники

Автотюнинг без границ

Девайс для того, чтобы ваших телефонных разговоров никто не слышал. А вы что подумали?

Когда ты у бабушки любимая внученька

Хм, что-то здесь не так

Запаски

А вот дальше слабонервным просьба не смотреть. Это игрушка для тех, кто любит выдавливать прыщи

А вам встречались гениальные примеры горе-дизайна?