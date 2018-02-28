19 творений дизайнеров, которые так плохи, что даже по-своему гениальны
Человеческий разум непостижим — иначе как на свет появились бы светильники в виде какающих собак, держатели для зубных щеток в форме пальцев ног и свитер с оленями без оленей? Посмотрите на них просто потому, что антишедевры тоже могут быть выдающимися.
AdMe.ru собрал самые вопиющие примеры леденящего душу вырви-глаз-дизайна. В конце статьи вас ждет бонус, но предупреждаем: если у вас тонкая душевная организация, лучше на это не смотреть.
Ну спасибо, что подкинули новую тему для моих ночных кошмаров, а то старые уже надоели
«Медведь без лица. $ 3,99».
У туалета с видом на пляж есть обратная сторона — пляж с видом на туалет
Просто сообщаем, что это светильник, который стоит $ 3 500
Подержи-ка! Да не рукой — ногой
Создать себе проблему. Решить проблему. Сделано!
Он такой милый, когда спит
Я художник, я так вижу
Когда хочешь подчеркнуть стройность ног
Для создателя этого паркета в аду приготовлен отдельный котел
Когда слишком далеко зашел в своем творческом порыве
И так сойдет
Мода не щадит даже котиков
Когда хочешь намекнуть, что гости засиделись
А так пьют чай истинные циники
Автотюнинг без границ
Девайс для того, чтобы ваших телефонных разговоров никто не слышал. А вы что подумали?
Когда ты у бабушки любимая внученька
Хм, что-то здесь не так
Запаски
А вот дальше слабонервным просьба не смотреть. Это игрушка для тех, кто любит выдавливать прыщи
А вам встречались гениальные примеры горе-дизайна?
Фото на превью Whatshisname, Güzide/Twitter