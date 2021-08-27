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20+ работ албанского визажиста, который из любой девушки сделает невесту на миллион

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Албанский визажист Арбер Бытыки (Arber Bytyqi) — настоящий профессионал своего дела и звезда интернета. Он стал известным благодаря свадебному макияжу, искусство которого освоил на высший балл.

Нам в AdMe.ru полюбились работы Арбера, ведь в один из самых важных дней в жизни девушек он дарит им уверенность в себе.

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«Из принцессы — в бронзовую богиню».

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Вы бы сделали себе на свадьбу такой макияж или вам по душе другой стиль?

Фото на превью arber_bytyqi_mua / Instagram
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