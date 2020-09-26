20+ работ албанского визажиста, который без лишних слов доказывает, что некрасивых невест не бывает

Свадьба — одно из самых волнительных событий в нашей жизни и один из самых непростых дней для невесты. Столько приготовлений нужно пройти и столько нюансов учесть, что голова идет кругом. Но если за работу над внешностью возьмется такой профессионал, как Арбер Бытыки (Arber Bytyqi), любая Золушка сможет почувствовать себя настоящей принцессой.