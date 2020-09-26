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20+ работ албанского визажиста, который без лишних слов доказывает, что некрасивых невест не бывает

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Свадьба — одно из самых волнительных событий в нашей жизни и один из самых непростых дней для невесты. Столько приготовлений нужно пройти и столько нюансов учесть, что голова идет кругом. Но если за работу над внешностью возьмется такой профессионал, как Арбер Бытыки (Arber Bytyqi), любая Золушка сможет почувствовать себя настоящей принцессой.

Мы в AdMe.ru уже знакомили вас с творениями этого талантливого визажиста, а сегодня решили показать его новые работы.

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© arber_bytyqi_mua / instagram

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© arber_bytyqi_mua / instagram

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© arber_bytyqi_mua / instagram

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© arber_bytyqi_mua / instagram

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А вы часто прибегаете к услугам профессиональных визажистов? Или считаете, что профессиональный макияж — выбрасывание денег на ветер?

Фото на превью arber_bytyqi_mua / instagram
815220
3k