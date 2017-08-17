20 простых и крутых идей для дачи

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Дача — это то место, куда люди едут, чтобы отдохнуть от городской суеты и побыть наедине с природой. И, конечно, хочется, чтобы участок был ухоженным и уютным, ведь после работы в огороде так приятно расслабиться и насладиться красотой вокруг.

Эти 20 идей помогут каждому создать на собственном куске земли райский уголок. Парочку из них редакция AdMe.ru уже взяла на заметку.

Кушетка из деревянных брусков

Отличный диван из строительных материалов.

Дорожка из светящейся гальки

Покрасьте гальку неоновой краской и разложите ее вдоль дорожек, чтобы освещать путь в ночное время.

Самодельный матрас для пикников

Сшитые вместе подушки могут превратиться в отличное одеяло для пикников, ночевки или просмотра фильмов на открытом воздухе.

Журнальный столик из корыта или ведра

Преимущество такого столика заключается еще и в том, что в нем можно хранить вещи.

Клумба с шишками

Во-первых, это красиво, а во-вторых, — шишки уберегут растения от раскапывания домашними питомцами.

Занавес для создания тени

Лучше использовать влагостойкую ткань или брезент.

Цветная плитка

Можно раскрасить серую цементную плитку в яркие цвета, чтобы придать ей более приятный вид.

Забор из бутылок

Перевернутые бутылки из-под вина — отличный способ огородить растения и украсить огород.

Старые грабли для хранения садовых инструментов

Инструменты будут всегда под рукой.

Цементная дорожка в форме листьев

Чтобы превратить дачу в сказку.

Или с узорами

С помощью резиновых ковриков можно сделать плитки с орнаментом.

Бассейн из сена

Просто и круто.

Раскладная песочница

Песок будет всегда в одном месте.

Шалаш из обруча и яркой ткани

Идеальное место, чтобы спрятаться от солнца.

Собственная игра Angry Birds

Гораздо интереснее мобильной версии.

Деревня на клумбе

Ребенок будет с удовольствием играть с этой миниатюрной «деревней».

Поребрик из камней

Можно спокойно работать газонокосилкой и не бояться повредить растения.

Качели из старого скейтборда

Делаются в два счета.

Разноцветные камни

© pinterest

Чтобы не покупать статуэтки для украшения дачи, можно раскрасить обычные камни. Например, в виде конфет M&M’s.

Подставка для ополаскивания ног

Водостойкая рама, наполненная гладкими камнями, — идеальная конструкция для ополаскивания ног.

Горшок для сбора картошки

Специальный горшок, который позволяет собирать урожай картофеля, не выкапывая растение из земли.