20+ примеров звездного маникюра, который еще раз доказывает принцип «на вкус и цвет товарищей нет»

Маникюр из простой гигиенической процедуры давно превратился в еще один способ продемонстрировать чувство стиля. Ногти стали важным элементом образа. Кто-то предпочитает делать яркий маникюр, который сам по себе привлекает внимание, а кому-то больше по душе обычный камуфляж.

Мы в AdMe.ru восторгаемся девушками, которым не лень сидеть на маникюре несколько часов, чтобы создать на ногтях целое произведение искусства.

Блейк Лайвли: «Я все еще не устала от этих вдавленных в ногти цветков. Вы знаете, как тяжело сфотографировать обе руки? Мне очень пригодился нос...»

Дженнифер Лопес любит необычный маникюр

Cамая интересная деталь маникюра — форма ногтей. На первый взгляд ногти овальные, но, если присмотреться, вы увидите, что у ногтей есть прямой, но в то же время слегка закругленный край

Эль Фэннинг тоже не прочь похулиганить и оформить «съедобные» ногти

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Роузи Хантингтон-Уайли предпочитает нюдовые оттенки

Селена Гомес подбирает цвет лака под образы. А еще актриса попробовала сделать двусторонний маникюр. Ногти покрашены в черно-белый цвет, а с внутренней стороны — в красный

Джиджи Хадид поддерживает моду на «голый» маникюр

Дуа Липа — фанат неона, блесток и ярких сочетаний

Рита Ора не прочь блеснуть длинными и яркими ногтями

Кажется, Билли Айлиш на премию «Грэмми» ходит только с ногтями в цвет наряда

Белле Торн, кажется, «висюльки» на ногтях не мешают, да и длинные ногти нравятся

От Леди Гага мы ничего другого и не ожидали

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У Джады Пинкетт-Смит маникюр частенько смелый и яркий, а ногти длинные

Сальма Хайек не стесняется выкладывать такой маникюр

Длинные острые ногти — бессменная часть образа певицы Адель