20 примеров заботливого обслуживания, которые заставляют клиентов прослезиться от умиления

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый может припомнить, как ему продали просроченный товар или нахамили в магазине. Поэтому случаи, когда к нам отнеслись дружелюбно и уважительно, мы запоминаем надолго. Вот кто-то подумал, что детям будет интересно посмотреть, как готовят пиццу, и построил для них ступеньки, вот ветеринарная клиника сделала 2 отдельных входа для кошек и собак, чтобы наши питомцы не волновались, — и мы наполняемся благодарностью. Ведь так приятно, когда кто-то думает не только о прибыли, но и о нас, правда?

AdMe.ru собрал примеры заботы о клиентах, которые заставляют наши закаленные «ненавязчивым» сервисом сердца таять как мороженое.

В этой коробке есть перфорация, чтобы можно было сделать «тарелки» для каждого кусочка пиццы

В ветеринарной клинике 2 отдельных входа для кошек и собак

В зоопарке Брукфилда есть отдельная туалетная комната для пап, которые пришли с маленькими дочками

В этой пиццерии есть специальные ступеньки, чтобы дети могли посмотреть, как готовится пицца

«Для юных инспекторов пиццы. Поднимитесь, чтобы увидеть тесто-шоу».

Коробка для пиццы, которая превращается в столик для тех, кто любит есть в постели

Разделительные линии дублируются и на стене, чтобы легче было парковаться

В библиотеках Финляндии и США есть «библиотечные собаки». Дети, которые только осваивают буквы, могут почитать им вслух книги, и собаки выслушают каждого

Подсветка касс в супермаркете: зеленый — касса свободна, желтый — очередь 1–2 человека, оранжевый — 3 покупателя и больше

Крепления для мебели разделены не по типам, а по этапам сборки

Владелица ресторанчика в Бразилии установила перед входом емкости с собачьим кормом и водой

В тележке для продуктов в супермаркете есть место для зарядки смартфона

А к ручке этой тележки прикреплена карта магазина

Наклейка на полу с интересными фактами про Уран, чтобы не скучать в туалете

А в этом караоке в туалете тоже можно петь

Наклейка показывает, какого цвета должно быть манго, когда оно приобретет свой лучший вкус

В лифте высотного дома можно поиграть в твистер

Чтобы не смущать покупателей, этот секс-шоп в истории банковских платежей будет называться «книжным магазином»

В магазине, который торгует сумками и рюкзаками, есть предметы, распечатанные на 3D-принтере, чтобы можно было прикинуть, войдут ли в новую сумку твои вещи

Букинистический магазин построил уголок для чтения из старых книжек

Здесь можно взять охлажденное пиво, пока вы ходите по магазину

Бонус: забота о клиентах в городской поликлинике

А вы сталкивались с заботливым отношением к клиентам, которое превзошло ваши самые смелые ожидания?