20 примеров заботливого обслуживания, которые заставляют клиентов прослезиться от умиления
Каждый может припомнить, как ему продали просроченный товар или нахамили в магазине. Поэтому случаи, когда к нам отнеслись дружелюбно и уважительно, мы запоминаем надолго. Вот кто-то подумал, что детям будет интересно посмотреть, как готовят пиццу, и построил для них ступеньки, вот ветеринарная клиника сделала 2 отдельных входа для кошек и собак, чтобы наши питомцы не волновались, — и мы наполняемся благодарностью. Ведь так приятно, когда кто-то думает не только о прибыли, но и о нас, правда?
AdMe.ru собрал примеры заботы о клиентах, которые заставляют наши закаленные «ненавязчивым» сервисом сердца таять как мороженое.
В этой коробке есть перфорация, чтобы можно было сделать «тарелки» для каждого кусочка пиццы
В ветеринарной клинике 2 отдельных входа для кошек и собак
В зоопарке Брукфилда есть отдельная туалетная комната для пап, которые пришли с маленькими дочками
В этой пиццерии есть специальные ступеньки, чтобы дети могли посмотреть, как готовится пицца
«Для юных инспекторов пиццы. Поднимитесь, чтобы увидеть тесто-шоу».
Коробка для пиццы, которая превращается в столик для тех, кто любит есть в постели
Разделительные линии дублируются и на стене, чтобы легче было парковаться
В библиотеках Финляндии и США есть «библиотечные собаки». Дети, которые только осваивают буквы, могут почитать им вслух книги, и собаки выслушают каждого
Подсветка касс в супермаркете: зеленый — касса свободна, желтый — очередь 1–2 человека, оранжевый — 3 покупателя и больше
Крепления для мебели разделены не по типам, а по этапам сборки
Владелица ресторанчика в Бразилии установила перед входом емкости с собачьим кормом и водой
В тележке для продуктов в супермаркете есть место для зарядки смартфона
А к ручке этой тележки прикреплена карта магазина
Наклейка на полу с интересными фактами про Уран, чтобы не скучать в туалете
А в этом караоке в туалете тоже можно петь
Наклейка показывает, какого цвета должно быть манго, когда оно приобретет свой лучший вкус
В лифте высотного дома можно поиграть в твистер
Чтобы не смущать покупателей, этот секс-шоп в истории банковских платежей будет называться «книжным магазином»
В магазине, который торгует сумками и рюкзаками, есть предметы, распечатанные на 3D-принтере, чтобы можно было прикинуть, войдут ли в новую сумку твои вещи
Букинистический магазин построил уголок для чтения из старых книжек
Здесь можно взять охлажденное пиво, пока вы ходите по магазину
Бонус: забота о клиентах в городской поликлинике
А вы сталкивались с заботливым отношением к клиентам, которое превзошло ваши самые смелые ожидания?
Фото на превью Krzyygamin/Reddit