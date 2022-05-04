20 примеров маникюра, из-за которого девушки оказываются в центре внимания одним взмахом руки
Маникюр не только делает руки ухоженными, он может стать весомой частью образа, привлечь внимание и многое рассказать о вашем вкусе и чувстве гармонии. Геометрический френч и нюд с цветным акцентом, игривые вишенки и золотые блики, пастельные орнаменты и яркие детали — сейчас в моде сама весна со всеми ее оттенками и переливами.
Мы в AdMe.ru испытываем слабость к ухоженным рукам и сделанному со вкусом маникюру и вечно ищем вдохновения у мастеров из сети. Вот и для вас собрали подборку актуальных вариантов, выбирайте. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов — свадебный маникюр с песиками и сверкающие блестки.
Пастель и золото
Нюдовый маникюр с цветными акцентами
Маникюр с рисунком в виде фруктовых долек
Минималистичные сердечки
Мечты о море
Цветные облака
Цветочная геометрия
Полная прозрачность
Другой взгляд на привычный нюд
Нежные оттенки
Растительный мотив
Буйство цвета
Яркий и фактурный угловой френч
Любит — не любит
Оттенки синего
Маникюр с незабудками для мамы и дочки
Леопардовый принт и горячий оранжевый
Геометрический френч
Нежный хромовый
Вишенки
Бонус № 1: «Клиентка сказала мне, что хочет вот такой маникюр с „конфетти“. Мой внутренний ребенок счастлив!»
Бонус № 2: «Это мой свадебный маникюр. Я изобразила на нем своих любимых собак»
А какой маникюр вы собираетесь делать в ваш следующий визит к мастеру?
Фото на превью greedocity / Reddit
AdMe/Дизайн/20 примеров маникюра, из-за которого девушки оказываются в центре внимания одним взмахом руки
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