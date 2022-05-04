20 примеров маникюра, из-за которого девушки оказываются в центре внимания одним взмахом руки

Маникюр не только делает руки ухоженными, он может стать весомой частью образа, привлечь внимание и многое рассказать о вашем вкусе и чувстве гармонии. Геометрический френч и нюд с цветным акцентом, игривые вишенки и золотые блики, пастельные орнаменты и яркие детали — сейчас в моде сама весна со всеми ее оттенками и переливами.

Мы в AdMe.ru испытываем слабость к ухоженным рукам и сделанному со вкусом маникюру и вечно ищем вдохновения у мастеров из сети. Вот и для вас собрали подборку актуальных вариантов, выбирайте. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов — свадебный маникюр с песиками и сверкающие блестки.

Пастель и золото

Нюдовый маникюр с цветными акцентами

Маникюр с рисунком в виде фруктовых долек

Минималистичные сердечки

Мечты о море

Цветные облака

Цветочная геометрия

Полная прозрачность

Другой взгляд на привычный нюд

Нежные оттенки

Растительный мотив

Буйство цвета

Яркий и фактурный угловой френч

Любит — не любит

Оттенки синего

Маникюр с незабудками для мамы и дочки

Леопардовый принт и горячий оранжевый

Геометрический френч

Нежный хромовый

Вишенки

Бонус № 1: «Клиентка сказала мне, что хочет вот такой маникюр с „конфетти“. Мой внутренний ребенок счастлив!»

Бонус № 2: «Это мой свадебный маникюр. Я изобразила на нем своих любимых собак»