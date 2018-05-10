20+ примеров уличного искусства, которые заставят залипнуть и забыть, куда шел

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Для настоящего искусства нет преград и ограничений. Эти художники доказали: творить можно не только на холсте или бумаге, но и на улице. И для этого одинаково хорошо подходят стены, промышленные объекты и даже обыкновенная пыль на машине. Главное, что тебе есть что сказать и показать окружающим. Смотрите и наслаждайтесь.