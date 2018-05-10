20+ примеров уличного искусства, которые заставят залипнуть и забыть, куда шел
Для настоящего искусства нет преград и ограничений. Эти художники доказали: творить можно не только на холсте или бумаге, но и на улице. И для этого одинаково хорошо подходят стены, промышленные объекты и даже обыкновенная пыль на машине. Главное, что тебе есть что сказать и показать окружающим. Смотрите и наслаждайтесь.
AdMe.ru собрал работы талантливых художников, которые предпочитают студии свежий воздух, а бумаге — разнообразные уличные поверхности.
Робокоп
«Пс! Часы не интересуют?»
«Умный» способ сделать промышленный объект красивым
Домашнее мороженое
Кости
А мне бы в небо
«Грязное» искусство
Разбивая стену
Радуга пролилась
Железная птица
Лего-человечек
Фотоаппарат
Греческие боги на контейнерах
Подстерегая Джерри
Нам нужен свежий воздух
Бабочки в городе
Корова, которую похищают пришельцы
Большое сердце
Сайдшоу Боб в горшке
Зеркало души
Бонус: здесь могло быть ваше граффити
А как вы относитесь к уличному искусству?
Фото на превью Prostoilogin/pikabu, proboynick/instagram