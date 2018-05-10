20+ примеров уличного искусства, которые заставят залипнуть и забыть, куда шел

Для настоящего искусства нет преград и ограничений. Эти художники доказали: творить можно не только на холсте или бумаге, но и на улице. И для этого одинаково хорошо подходят стены, промышленные объекты и даже обыкновенная пыль на машине. Главное, что тебе есть что сказать и показать окружающим. Смотрите и наслаждайтесь.

AdMe.ru собрал работы талантливых художников, которые предпочитают студии свежий воздух, а бумаге — разнообразные уличные поверхности.

Робокоп

«Пс! Часы не интересуют?»

«Умный» способ сделать промышленный объект красивым

Домашнее мороженое

Кости

А мне бы в небо

«Грязное» искусство

Разбивая стену

Радуга пролилась

Железная птица

Лего-человечек

Фотоаппарат

Греческие боги на контейнерах

Подстерегая Джерри

Нам нужен свежий воздух

Бабочки в городе

Корова, которую похищают пришельцы

Большое сердце

Сайдшоу Боб в горшке

Зеркало души

Бонус: здесь могло быть ваше граффити

А как вы относитесь к уличному искусству?

Фото на превью Prostoilogin/pikabu, proboynick/instagram

21 На склад!
5 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!