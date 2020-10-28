20+ примеров, когда объекты в городе делали не для галочки, а для людей

Примеров того, как берутся за благоустройство, а создают такое, что язык не повернется назвать хорошим словом, очень много. А вот образцы устройства благоприятной городской среды можно пересчитать по пальцам.

Мы в AdMe.ru полностью согласны с фразой известного общественного деятеля и видеоблогера Ильи Варламова: «Архитектура формирует мысли человека, она формирует эмоции человека. И от того, в каких стенах мы находимся, зависит то, какие мысли в наших головах рождаются». А потому хотим порадовать вас примерами того, что создали урбанисты, которые не зря едят свой хлеб. А в бонусе покажем, как один человек из обычной остановки может сделать «премиум».

Вот такая карточка, приложенная к аппарату на пешеходном переходе, позволит пенсионерам дольше переходить дорогу

«Интересная скамейка в Караганде. Никто не охраняет книги, но и воровать никто не хочет. Каждый день прохожу мимо и замечаю, как пополняется эта „народная“ библиотека»

Cкамейки, которые превращаются в столы

«Мы стараемся улучшать мир вокруг себя в меру возможностей. Решили сделать стенды со скакалками, чтобы любой желающий мог взять скакалку и попрыгать»

«Реакция общественности в большинстве своем была такой: „Вы, конечно, молодцы, но жаль, что скакалок там не будет уже через пару дней“. В итоге через месяц утащили и сломали в общей сложности 26 скакалок (получается примерно 1 скакалка в день). Мы своевременно добавляем скакалки, чтобы на стенде было достаточное их количество на любой рост».

На местном пляже установлен специальный коврик для инвалидов-колясочников. Прекрасная идея!

Cкамейки-кровати. Захотел — прилег в тенечке

«Увидел, как мальчуган собирается перейти по зебре, снизил сразу скорость, а он стоит, не идет. Ну и тормоз, думаю, что стоишь? Еще снизил скорость, подъехал к пешеходному переходу, а это муляж»

Три фонтанчика с питьевой водой: для взрослых, для детей и для собак

«У нас в районе и в парках такие поставили»

Скучная пятиэтажка стала арт-объектом

«Было страшно, но я смогла ее украсить! Пятиэтажка».

Крутая скамейка для зарядки телефона

Место в Екатеринбурге, где победили вандализм. Справились же как-то люди, хотя народу там живет довольно много

«Обнаружил в Астане вот такую высокотехнологичную скамейку с Wi-Fi, солнечными батареями и работающими USB-портами»

Это дезинфицирующее средство для рук на улице в Окленде, Новая Зеландия

Приспособление справа — чтобы велосипедистам было удобно спускаться по лестнице и не приходилось тащить велик на себе

На пешеходном переходе есть вот такая кнопка. Если ее нажать, то автобус, стоящий на другой стороне, вынужден будет вас подождать

Пожарный гидрант в виде принцессы Леи стал украшением улицы и настоящим арт-объектом

У этой урны есть подставка для бутылок

Во Франции есть особый знак на парковке для инвалидов. Надпись на нем гласит: «Если ты займешь мое место, забери и мое увечье»

Cпуск для уточек, чтобы они могли выходить на берег и с легкостью возвращаться в воду

Тротуар c подогревом в снежную ночь

Рядом есть инструкции — упражнения с собственным весом можно сделать прямо тут, на скамейке

Бонус: отличное начинание. Парень сделал из обычной автобусной остановки суперостановку «первого класса» с бесплатным кофе и чаем