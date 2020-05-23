20 примеров крутого дизайна, при взгляде на которые любая женщина скажет «Хочу!»

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Женщинам всегда хочется чего-то такого, чтобы «ах». И производители различных крутых гаджетов только и делают, что из кожи вон лезут, чтобы соответствовать запросам. И тогда на свет появляются такие крутые штуки, как мини-тренажер, электрическое одеяло для машины, держатель для лака в виде кольца и многое другое.

Женской половине AdMe.ru приглянулась пара вещиц. А что понравилось вам?

U-образная подушка

Магнитная подводка для накладных ресниц, позволяющая крепить их без клея

Точная копия двери из сериала «Друзья»

Кулон — кусочек неба

Электрическое одеяло для машины

Оригинальная система сумок для тележки

Приспособление для вытирания пыли в виде ламы

Велотренажер, который позволяет работать во время тренировок

Мягкие чехлы для гаджетов

Прибор для исправления осанки, который начинает вибрировать, если вы горбитесь

Обувь для массажа ступней

Миниатюрная беговая дорожка

Держатель для лака в виде кольца

Браслет-фляга

Чехол для сумки

Самоочищающаяся расческа

Шезлонг, который придется по душе всем

Надувная ванна

Универсальное платье

Мягкое кресло-мешок

А вы пользуетесь чем-то из этого списка?