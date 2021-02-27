20+ примеров дизайна, который просто сбивает с ног своей милотой
Вычурным и заковыристым дизайном сегодня никого не удивишь, мало того, в некоторых сферах он даже успел изрядно поднадоесть. То ли дело милые, смешные и забавные вещи, которые просто не могут не вызвать улыбку: мускулистые булочки-мишки, плюшевые овощи, ручки-каракатицы и даже ковры в виде цветочной лужайки.
Мы в AdMe.ru точно скупили бы большинство товаров из подборки, если бы увидели их в магазинах, а вы?
Игрушка «Фисташка»
Эту упаковку для орехов придумал гений, не иначе
Сервиз для поклонников роз
Ковер, который и не отличишь от настоящего луга
Фонтаны в виде балерин
Перьевая ручка с чернилами каракатицы
А это ручка-угорь
Аппетитный светильник в виде мороженого
Тарелки «Мороз на окне»
«Я попробовала покрыть шоколадом эти булочки в виде мускулистых мишек. Гляньте, как мило!»
Сложно и придумать более милую коробочку McDonald’s
Создатель этих конфет вдохновился «Водяными лилиями» Клода Моне
Котики украсят любую вещь
Если присмотреться к узору на этом галстуке, можно увидеть обычных мышек и компьютерные
В японских магазинах среди мягких игрушек можно найти и овощи
Уютный домик для котиков в виде упаковки из-под лапши
Шикарное издание «Гарри Поттера»...
...которое впечатляет своими деталями
Леденец, который не отличить от настоящей рыбы
«Ему нравится его новая шапка»
Сумки-авоськи в нежном исполнении
А какой самый милый дизайн вы видели в последнее время?
Фото на превью TalSh / Reddit
Поделиться этой статьёй