20+ примеров дизайна, который просто сбивает с ног своей милотой

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Вычурным и заковыристым дизайном сегодня никого не удивишь, мало того, в некоторых сферах он даже успел изрядно поднадоесть. То ли дело милые, смешные и забавные вещи, которые просто не могут не вызвать улыбку: мускулистые булочки-мишки, плюшевые овощи, ручки-каракатицы и даже ковры в виде цветочной лужайки.

Мы в AdMe.ru точно скупили бы большинство товаров из подборки, если бы увидели их в магазинах, а вы?

Игрушка «Фисташка»

Эту упаковку для орехов придумал гений, не иначе

Сервиз для поклонников роз

Ковер, который и не отличишь от настоящего луга

Фонтаны в виде балерин

Перьевая ручка с чернилами каракатицы

А это ручка-угорь

Аппетитный светильник в виде мороженого

Тарелки «Мороз на окне»

«Я попробовала покрыть шоколадом эти булочки в виде мускулистых мишек. Гляньте, как мило!»

Сложно и придумать более милую коробочку McDonald’s

Создатель этих конфет вдохновился «Водяными лилиями» Клода Моне

Котики украсят любую вещь

Если присмотреться к узору на этом галстуке, можно увидеть обычных мышек и компьютерные

В японских магазинах среди мягких игрушек можно найти и овощи

Уютный домик для котиков в виде упаковки из-под лапши

Шикарное издание «Гарри Поттера»...

...которое впечатляет своими деталями

Леденец, который не отличить от настоящей рыбы

«Ему нравится его новая шапка»

Сумки-авоськи в нежном исполнении