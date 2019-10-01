20 примеров дизайна, который оказался милым и функциональным одновременно

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Большинство из нас уже не удивить дизайнерскими новинками. И практически любую бытовую вещь можно купить в столь необычном оформлении, что ее основной функционал будет сложно распознать с первого взгляда. Но некоторые производители умудряются создать настолько милые вещи, что даже если у вас уже есть 10 подушек, хватает светильников и одеял и вы уже много лет не играли с пасочками в песочнице, то вы все равно захотите купить себе пару-тройку новых вещей.

Мы в AdMe.ru ценим не только милый дизайн, но и функциональность, поэтому демонстрируем вам оригинальные товары, которые заставят расплыться в улыбке от умиления. И да, ими все равно можно будет пользоваться в повседневной жизни.

Подушка, которая практически не отличима от настоящего упитанного тюленя

Незаменимая вещь, особенно когда еще не включили отопление

Ножки стула тоже хотят быть в тепле (и паркет скажет спасибо)

Покрывало в виде листа капусты

Столик, который выполнен в виде птички

Такие подушки способны потеснить даже акулу из IKEA

После такой находки обычным диспенсером уже не захочется пользоваться

Силиконовые держатели, благодаря которым можно сделать шахматы из чего угодно

Лучшая начинка для яичницы с тостом

Зачем покупать домик для кота, если можно построить целый замок?

Пазл в виде Луны

Передвижная библиотека-жук

Более милые карты сложно и представить

Для любителей Мунка

«Купил недавно жердочку для колибри. И первый посетитель не заставил себя ждать»

Переходите на сторону зла, у нас есть зубочистки

Когда пустышка говорит сама за себя

Бокал с сюрпризом

Светильник, на который точно обратит внимание каждый гость

С такой чашкой утренний кофе станет еще вкуснее