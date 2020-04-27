20+ примеров бытового дизайна, в котором сочетаются милота и функционал

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Современный потребитель — это не только покупатель, но и зритель, которому важно организовать пространство вокруг себя как можно более интересно. И сколько бы у человека ни было чехлов для телефона, спичек, степлеров, блюд, этот набор всегда можно пополнить новым экземпляром, дизайн которого запал в душу.

Мы в AdMe.ru и сами не отказались бы заполучить каждую из представленных в этой статье вещей. Ведь бытовые мелочи, окружающие нас каждый день, должны не только хорошо работать, но и поднимать настроение.

Kokeshi Match — спички, расписанные в стиле традиционной японской куклы кокэси

Со временем бренд стал предлагать и другие варианты дизайна

Степлер в виде прищепки

Светильники-реснички

Ароматический ладан в форме листьев

Органайзер для специй в виде чеснока

«Заварник» для супа

Ушные палочки в спичечном коробке

Терка-меч

Часы «Вокруг Луны за 60 секунд»

Космическая толкушка для картошки

Тарелка с объемными лицами

Такие наушники даже не хочется вынимать из ушей

Чехол для телефона «Покорми меня»

Формочка для печенья, которая катается как лошадка

Тематическая мыльница

Коробка с салфетками, которая обыгрывает юбку у девушки

Когда оформление точилки очень в тему

Закладка-светильник

Карандаши-спички

Формочки для льда в виде гитар

Нарезчик яиц

Лампа, из которой «вытекает» свет

Подставки под яйца в виде сумоистов

Для каких бытовых вещей вы бы хотели увидеть еще больше интересных вариантов дизайна?