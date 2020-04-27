20+ примеров бытового дизайна, в котором сочетаются милота и функционал
Современный потребитель — это не только покупатель, но и зритель, которому важно организовать пространство вокруг себя как можно более интересно. И сколько бы у человека ни было чехлов для телефона, спичек, степлеров, блюд, этот набор всегда можно пополнить новым экземпляром, дизайн которого запал в душу.
Мы в AdMe.ru и сами не отказались бы заполучить каждую из представленных в этой статье вещей. Ведь бытовые мелочи, окружающие нас каждый день, должны не только хорошо работать, но и поднимать настроение.
Kokeshi Match — спички, расписанные в стиле традиционной японской куклы кокэси
Со временем бренд стал предлагать и другие варианты дизайна
Степлер в виде прищепки
Светильники-реснички
Ароматический ладан в форме листьев
Органайзер для специй в виде чеснока
«Заварник» для супа
Ушные палочки в спичечном коробке
Терка-меч
Часы «Вокруг Луны за 60 секунд»
Космическая толкушка для картошки
Тарелка с объемными лицами
Такие наушники даже не хочется вынимать из ушей
Чехол для телефона «Покорми меня»
Формочка для печенья, которая катается как лошадка
Тематическая мыльница
Коробка с салфетками, которая обыгрывает юбку у девушки
Когда оформление точилки очень в тему
Закладка-светильник
Карандаши-спички
Формочки для льда в виде гитар
Нарезчик яиц
Лампа, из которой «вытекает» свет
Подставки под яйца в виде сумоистов
Для каких бытовых вещей вы бы хотели увидеть еще больше интересных вариантов дизайна?
Фото на превью Kokeshi-m