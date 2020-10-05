20 преображений от стилистов, которые показывают, что каждая женщина может быть королевой
Константин Богомолов — одна из значимых фигур в Латвии. Он талантливый имидж-дизайнер, который вот уже на протяжении 30 с лишним лет помогает женщинам найти свой стиль. Не так давно он открыл свою школу Bogomolov’ Image School, где передает свои знания и накопленный опыт студентам.
Мы в AdMe.ru присмотрелись к 20 работам учеников Константина Богомолова.
1. Кристина, 37 лет, психолог
2. Рита, 47 лет, педагог
3. Ирина, 51 год, художник
4. Наталья, 31 год, менеджер
5. Илона, 39 лет, экономист
6. Лига, 38 лет, координатор транспорта
7. Аста, 57 лет, фрилансер
8. Инга, 41 год, логист
9. Марина, 37 лет, менеджер
10. Элина, 31 год, дизайнер интерьера
11. Ольга, 52 года, инструктор по йоге
12. Неринга, 42 года, менеджер
13. Марина, 42 года, учитель
14. Екатерина, 42 года, адвокат
15. Инга, 42 года, педагог
16. Гунита, 42 года, домохозяйка
17. Екатерина, 37 лет, дизайнер
18. Мария, 34 года, финансист
19. Татьяна, 57 лет, предприниматель
20. Любовь, 47 лет, учитель
Какие преображения от учеников Константина Богомолова вам показались наиболее удачными?
Фото на превью bogomolov_image_school / Instagram