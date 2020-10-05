20 преображений от стилистов, которые показывают, что каждая женщина может быть королевой

Константин Богомолов — одна из значимых фигур в Латвии. Он талантливый имидж-дизайнер, который вот уже на протяжении 30 с лишним лет помогает женщинам найти свой стиль. Не так давно он открыл свою школу Bogomolov’ Image School, где передает свои знания и накопленный опыт студентам.