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20 преображений от стилистов, которые показывают, что каждая женщина может быть королевой

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Константин Богомолов — одна из значимых фигур в Латвии. Он талантливый имидж-дизайнер, который вот уже на протяжении 30 с лишним лет помогает женщинам найти свой стиль. Не так давно он открыл свою школу Bogomolov’ Image School, где передает свои знания и накопленный опыт студентам.

Мы в AdMe.ru присмотрелись к 20 работам учеников Константина Богомолова.

1. Кристина, 37 лет, психолог

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

2. Рита, 47 лет, педагог

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

3. Ирина, 51 год, художник

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

4. Наталья, 31 год, менеджер

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

5. Илона, 39 лет, экономист

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

6. Лига, 38 лет, координатор транспорта

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

7. Аста, 57 лет, фрилансер

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

8. Инга, 41 год, логист

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

9. Марина, 37 лет, менеджер

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

10. Элина, 31 год, дизайнер интерьера

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

11. Ольга, 52 года, инструктор по йоге

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

12. Неринга, 42 года, менеджер

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

13. Марина, 42 года, учитель

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

14. Екатерина, 42 года, адвокат

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

15. Инга, 42 года, педагог

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

16. Гунита, 42 года, домохозяйка

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

17. Екатерина, 37 лет, дизайнер

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

18. Мария, 34 года, финансист

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

19. Татьяна, 57 лет, предприниматель

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

20. Любовь, 47 лет, учитель

© bogomolov_image_school / Instagram
© bogomolov_image_school / Instagram

Какие преображения от учеников Константина Богомолова вам показались наиболее удачными?

Фото на превью bogomolov_image_school / Instagram
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