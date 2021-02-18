20+ работ от стилиста, который преображает бездомных и тем самым дает им шанс на новую жизнь
Стилист из Лос-Анджелеса Джейсон Шнайдман занимается весьма благородным делом. Несколько раз в месяц он выбирается в неблагополучные районы, находит там бездомных и преображает их при помощи своего мастерства. Сегодня Джейсон успешный барбер, однако так было не всегда. В одном из видео, делая стрижку очередному бездомному, он рассказывал ему о том, что тоже питал страсть к одной пагубной привычке, из-за чего был весь в долгах и страдал от недостатка веса. Но позже смог изменить свою жизнь в корне, так как понял, что дальше это продолжаться не может.
Мы в AdMe.ru восхитились мастерством Джейсона и даже не сразу поверили, что такое можно сотворить при помощи ножниц, бритвенного станка, укладочных средств ну и умелых рук, конечно же. Ну а сам стилист любит говорить: «Я верю, что стрижка может изменить чью-то жизнь».
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Какое преображение вас впечатлило больше всего? Хотели бы вы оказаться в умелых руках Джейсона?