20+ работ от стилиста, который преображает бездомных и тем самым дает им шанс на новую жизнь

Стилист из Лос-Анджелеса Джейсон Шнайдман занимается весьма благородным делом. Несколько раз в месяц он выбирается в неблагополучные районы, находит там бездомных и преображает их при помощи своего мастерства. Сегодня Джейсон успешный барбер, однако так было не всегда. В одном из видео, делая стрижку очередному бездомному, он рассказывал ему о том, что тоже питал страсть к одной пагубной привычке, из-за чего был весь в долгах и страдал от недостатка веса. Но позже смог изменить свою жизнь в корне, так как понял, что дальше это продолжаться не может.