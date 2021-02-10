20 преображений от стилиста из Казахстана, который творит магию с помощью кистей и пудры
Мади Бекдаир — одно из основных имен в мире казахской fashion-индустрии. Имидж-стилист создает женщинам новые образы, от которых они остаются в полном восторге. Мади — основатель и главный стилист проекта «КардинальноеПреображениеКЗ». По заверениям его создателей, этот проект приведет к необратимым последствиям: «выходу замуж, карьерному росту, повышению заработной платы, минусам 5–20 лет и 5–20 кг, обретению уверенности в себе, налаживанию отношений с близким окружением».
Мы в AdMe.ru восхитились мастерством Мади, который, кажется, может подобрать ключики к красоте каждой женщины.
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Как вам работы Мади? Какие преображения показались наиболее интересными?
Фото на превью madi_bekdair / Instagram, Мади Бекдаир / YouTube