20 преображений от стилиста из Казахстана, который творит магию с помощью кистей и пудры

Мади Бекдаир — одно из основных имен в мире казахской fashion-индустрии. Имидж-стилист создает женщинам новые образы, от которых они остаются в полном восторге. Мади — основатель и главный стилист проекта «КардинальноеПреображениеКЗ». По заверениям его создателей, этот проект приведет к необратимым последствиям: «выходу замуж, карьерному росту, повышению заработной платы, минусам 5–20 лет и 5–20 кг, обретению уверенности в себе, налаживанию отношений с близким окружением».