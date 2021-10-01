20 преображений, за которыми стоит не волшебство, а скрупулезная работа казахстанского стилиста

Известный казахстанский стилист международного класса Мади Бекдаир, который работал в России, Европе, Турции, ОАЭ и вот уже 8 лет является координатором Казахстанской недели моды, считает, что у женщины нет возраста. По его мнению, она лишь проходит определенные этапы своей жизни: побыв принцессой, становится Кармен, ближе к 40 годам трансформируется в Шахерезаду, а потом наслаждается своей золотой порой и статусом королевы.