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20 преображений, за которыми стоит не волшебство, а скрупулезная работа казахстанского стилиста

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Известный казахстанский стилист международного класса Мади Бекдаир, который работал в России, Европе, Турции, ОАЭ и вот уже 8 лет является координатором Казахстанской недели моды, считает, что у женщины нет возраста. По его мнению, она лишь проходит определенные этапы своей жизни: побыв принцессой, становится Кармен, ближе к 40 годам трансформируется в Шахерезаду, а потом наслаждается своей золотой порой и статусом королевы.

Глядя на работы Мади, мы в AdMe.ru не можем не согласиться с этим — настолько искусно он преображает дам любого возраста, скрывая их недостатки и подчеркивая достоинства.

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«Она стала похожа на героиню турецких сериалов!»

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А что бы вы хотели изменить в себе?

Фото на превью madi_bekdair / Instagram
89414
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