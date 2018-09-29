20+ предметов многофункциональной мебели, которая будет особенно уместна в маленьких квартирах
Сегодня все большую популярность обретает мебель, которая может трансформироваться и служить сразу для нескольких целей. И ее приобретают не только владельцы малогабаритных квартир, но и больших домов. Ведь помимо современного стильного дизайна она обладает многофункциональностью и делает жилище максимально просторным и свободным. К такой мебели можно отнести шкаф, который может быть как столом, так и кроватью, или комод, который может стать большим обеденным столом.
AdMe.ru покажет 20+ предметов мебели, которые способны менять свою форму и оставаться при этом стильными и практичными.
1. Все в одном: полки, стол, кровать, прикроватные полки
2. Большой обеденный стол превращается в журнальный
3. Даже полка может менять свою форму
4. Стол с табуретками, который висит на стене в качестве картины
5. Кушетка-трансформер
6. Диван за 10 секунд превращается в двухъярусную кровать
7. Кресло легким движением руки превращается в кровать
8. Шкаф-кровать с системой синхронного опускания полок
9. Комод, который превращается в полноценный обеденный стол
10. Пример того, как пространство под лестницей можно использовать на 100 %
11. Замаскированный кабинет
12. Скрытый мини-бар для алкоголя
13. Подлокотники у диванов тоже могут быть функциональными
14. Вы когда-нибудь видели шагающий стол?
15. Очередной обеденный стол-трансформер
16. Крепление с поворотной системой для телевизора
17. Полка тоже может быть столом
18. Скрытый вход в комнату
19. Пожалуй, лучшая гардеробная, что мы видели
20. Гардеробный шкаф может менять свой внешний вид
21. Напоследок еще одна софа-трансформер
А вам какой предмет мебели понравился больше всего?
Фото на превью theanantgroup / instagram