20+ предметов многофункциональной мебели, которая будет особенно уместна в маленьких квартирах

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Сегодня все большую популярность обретает мебель, которая может трансформироваться и служить сразу для нескольких целей. И ее приобретают не только владельцы малогабаритных квартир, но и больших домов. Ведь помимо современного стильного дизайна она обладает многофункциональностью и делает жилище максимально просторным и свободным. К такой мебели можно отнести шкаф, который может быть как столом, так и кроватью, или комод, который может стать большим обеденным столом.

AdMe.ru покажет 20+ предметов мебели, которые способны менять свою форму и оставаться при этом стильными и практичными.

1. Все в одном: полки, стол, кровать, прикроватные полки

2. Большой обеденный стол превращается в журнальный

3. Даже полка может менять свою форму

4. Стол с табуретками, который висит на стене в качестве картины

5. Кушетка-трансформер

6. Диван за 10 секунд превращается в двухъярусную кровать

7. Кресло легким движением руки превращается в кровать

8. Шкаф-кровать с системой синхронного опускания полок

9. Комод, который превращается в полноценный обеденный стол

10. Пример того, как пространство под лестницей можно использовать на 100 %

11. Замаскированный кабинет

12. Скрытый мини-бар для алкоголя

13. Подлокотники у диванов тоже могут быть функциональными

14. Вы когда-нибудь видели шагающий стол?

15. Очередной обеденный стол-трансформер

16. Крепление с поворотной системой для телевизора

17. Полка тоже может быть столом

18. Скрытый вход в комнату

19. Пожалуй, лучшая гардеробная, что мы видели

20. Гардеробный шкаф может менять свой внешний вид

21. Напоследок еще одна софа-трансформер

А вам какой предмет мебели понравился больше всего?