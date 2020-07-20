20+ популярных деталей интерьера, которые не оставят от уюта и следа

«Каково на дому, таково и самому» — гласит старинная русская поговорка. И эта народная мудрость, пожалуй, никогда не утратит актуальность. Но часто в попытке сделать свою квартиру уютной мы совершаем досадные промахи. Иногда из-за пристрастия к старым вещам, с которыми так не хочется расставаться, а порой из-за неподходящей цветовой гаммы. Но все это поправимо.

Мы в AdMe.ru очень любим обустраивать свои гнездышки. В нашей сегодняшней подборке — детали интерьера, мешающие ему выглядеть и актуально, и приятно глазу.

Набор статуэток «Семь слонов»

В 90-е годы подобные фигурки были на пике популярности. Их можно было увидеть в сервантах и книжных шкафах почти в каждой постсоветской типовой квартире. Но сегодня они смотрятся вычурно и аляповато. На смену им постепенно приходят минималистичные статуэтки, изготовленные из смолы.

Неоновые пузырьковые лампы

Светодиодные элементы кислотных цветов хороши в качестве яркого акцента. Но в квартире они смотрятся немного неуместно, в отличие от ночных клубов и баров. Если вам хочется оживить интерьер с помощью оригинального освещения, лучше сделать выбор в пользу алебастровых ламп сдержанного дизайна.

Декоративные веера на стенах

Огромный веер, размещенный на стене, — еще одна примета прошлого. Подобные декоративные элементы сильно сужают пространство, поэтому от них лучше отказаться. Чтобы украсить стену, можно выбрать актуальный в этом сезоне триптих — набор из 3 постеров или картин.

Вымпелы

Разноцветные вымпелы с кисточками и советской символикой еще можно и сегодня встретить во многих квартирах. Но такие яркие предметы только лишний раз бросаются в глаза. Чтобы оживить стены вашего дома, присмотритесь к декоративным панно в спокойных оттенках с минимумом деталей.

Люстра «Каскад»

Громоздкая люстра, украшенная продолговатыми «капельками», знакома всем, кто вырос в советские времена. Но сейчас на смену габаритным моделям приходят небольшие осветительные приборы, выполненные в простых формах.

Оберег «Домовенок»

Веру в мистические силы трудно искоренить, поэтому разнообразные обереги все никак не отживут свое. Однако факт остается фактом: они сильно перегружают интерьер и напрочь лишают дом уюта. Вместо игрушечных «добрых духов» можно выбрать маленькие деревянные скульптуры в скандинавском стиле.

Искусственные подсолнухи

Такие размашистые искусственные цветы будут хорошо смотреться в кафе, оформленном в стиле рустик. Если вам хочется устроить дома мини-сад, лучше подобрать живые неприхотливые растения, например суккуленты в стильном флорариуме.

Фотообои

Обои, украшенные фотографиями леса или моря, — распространенный дизайнерский прием, встречавшийся 30 лет назад как в жилых домах, так и в школах. Но сегодня в оформлении стен другие тенденции. Чтобы квартира заиграла новыми красками, можно выбрать обои с имитацией металлической или каменной поверхности.

Батареи и обогреватели устаревшего дизайна

Стремление к минимализму отразилось и на утилитарных приборах. Обогреватели и батареи не стали исключением. Чем они меньше и чем проще их дизайн, тем лучше.

Наклейки на зеркале

В 2000-е годы те, кто хотел внести в интерьер нотку креатива, использовал наклейки для зеркал. Но недавний тренд уже стал пережитком прошлого. А вот зеркала в необычных рамах, в том числе и нестандартной формы, в настоящее время пользуются популярностью.

Желтая позолота

Ярко-желтая позолота способна мгновенно удешевить любой предмет интерьера. Если вам хочется привнести в дом блеска и лоска, присмотритесь к изделиям под розовое золото. Они могут смотреться очень деликатно и интеллигентно.

Яркие полотенца в ванной

Обилие ярких и пестрых вещей в ванной комнате может перегрузить интерьер. Белые, темно-синие и серые полотенца — неизменная классика, которая всегда будет прекрасно смотреться.

Сушилка, расположенная прямо над раковиной

Сушилка, нависающая над раковиной, смотрится не слишком эстетично. К тому же такое расположение не слишком удобно и практично. Лучше поместить сушилку на верхнюю полку кухонного шкафа.

Низко висящая люстра

Еще один распространенный дизайнерский прием, который проигрывает в плане эстетики и удобства. Сегодня все чаще можно встретить в продаже лампы без подвесных элементов, которые крепятся прямо к потолку.

Керамическая плитка разных оттенков

Разноцветная керамическая плитка, выполненная в одной цветовой гамме, но в разных оттенках, может вызвать ощущение ряби в глазах. Здесь действует правило: чем проще, тем лучше. Поэтому однотонные варианты или же черно-белый дизайн будут смотреться значительно гармоничнее.

Подушки, накрытые кружевной скатертью

Ажурные кружевные салфетки и скатерти, которыми в доме накрывали буквально всё, от телевизоров до подушек, еще сохранились в некоторых домах. Но сегодня намного актуальнее смотрятся однотонные чехлы, а также функциональные коробки, обитые тканью, и корзины для белья.

Полупрозрачные шторы

Помимо того, что через такие шторы пробивается лишний свет, они выглядят довольно старомодно. Сейчас лучше предпочесть изделия из более плотных тканей.

Телевизор на тумбе

Как говорилось в советском мультфильме о Простоквашино, «телевизор — главное украшение стола». И правда, в то время их можно было увидеть как на столах, так и на деревянных тумбочках. Но сейчас актуальнее располагать телевизор на стене, учитывая, что поменялся и сам дизайн «голубых экранов» — они стали шире и тоньше.

Напольные часы

Громоздкие деревянные часы хотя и считаются винтажной вещью, но делают интерьер слишком вычурным и придают ему «налет нафталина». Сегодня актуальны, например, настенные часы с несколькими циферблатами, показывающие время сразу в нескольких мировых столицах.

Зеркало с подсветкой

Организовать у себя дома гримерную комнату кинозвезды не лучшая идея. Мода на зеркала, украшенные яркими лампочками, уходит в прошлое. Сегодня популярны рамы с заклепками в индустриальном стиле.

Лепнина из полиуретана

Замысловатые барельефы, вызывающие ассоциации с гипсовыми статуями эпохи античности, давно перестали быть предметом роскоши. Чтобы не превращать дом в музей древностей, лучше украсить стены декоративным камнем.

А что бы вы добавили в этот список?