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20+ популярных деталей интерьера, которые не оставят от уюта и следа

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«Каково на дому, таково и самому» — гласит старинная русская поговорка. И эта народная мудрость, пожалуй, никогда не утратит актуальность. Но часто в попытке сделать свою квартиру уютной мы совершаем досадные промахи. Иногда из-за пристрастия к старым вещам, с которыми так не хочется расставаться, а порой из-за неподходящей цветовой гаммы. Но все это поправимо.

Мы в AdMe.ru очень любим обустраивать свои гнездышки. В нашей сегодняшней подборке — детали интерьера, мешающие ему выглядеть и актуально, и приятно глазу.

Набор статуэток «Семь слонов»

В 90-е годы подобные фигурки были на пике популярности. Их можно было увидеть в сервантах и книжных шкафах почти в каждой постсоветской типовой квартире. Но сегодня они смотрятся вычурно и аляповато. На смену им постепенно приходят минималистичные статуэтки, изготовленные из смолы.

Неоновые пузырьковые лампы

© Holly / wikipedia

Светодиодные элементы кислотных цветов хороши в качестве яркого акцента. Но в квартире они смотрятся немного неуместно, в отличие от ночных клубов и баров. Если вам хочется оживить интерьер с помощью оригинального освещения, лучше сделать выбор в пользу алебастровых ламп сдержанного дизайна.

Декоративные веера на стенах

© pixnio

Огромный веер, размещенный на стене, — еще одна примета прошлого. Подобные декоративные элементы сильно сужают пространство, поэтому от них лучше отказаться. Чтобы украсить стену, можно выбрать актуальный в этом сезоне триптих — набор из 3 постеров или картин.

Вымпелы

© GennadyL / wikipedia

Разноцветные вымпелы с кисточками и советской символикой еще можно и сегодня встретить во многих квартирах. Но такие яркие предметы только лишний раз бросаются в глаза. Чтобы оживить стены вашего дома, присмотритесь к декоративным панно в спокойных оттенках с минимумом деталей.

Люстра «Каскад»

© javist / pikabu

Громоздкая люстра, украшенная продолговатыми «капельками», знакома всем, кто вырос в советские времена. Но сейчас на смену габаритным моделям приходят небольшие осветительные приборы, выполненные в простых формах.

Оберег «Домовенок»

© ZNV.NMSK / pikabu

Веру в мистические силы трудно искоренить, поэтому разнообразные обереги все никак не отживут свое. Однако факт остается фактом: они сильно перегружают интерьер и напрочь лишают дом уюта. Вместо игрушечных «добрых духов» можно выбрать маленькие деревянные скульптуры в скандинавском стиле.

Искусственные подсолнухи

© depositphotos

Такие размашистые искусственные цветы будут хорошо смотреться в кафе, оформленном в стиле рустик. Если вам хочется устроить дома мини-сад, лучше подобрать живые неприхотливые растения, например суккуленты в стильном флорариуме.

Фотообои

© SuperTrousers / pikabu

Обои, украшенные фотографиями леса или моря, — распространенный дизайнерский прием, встречавшийся 30 лет назад как в жилых домах, так и в школах. Но сегодня в оформлении стен другие тенденции. Чтобы квартира заиграла новыми красками, можно выбрать обои с имитацией металлической или каменной поверхности.

Батареи и обогреватели устаревшего дизайна

© depositphotos

Стремление к минимализму отразилось и на утилитарных приборах. Обогреватели и батареи не стали исключением. Чем они меньше и чем проще их дизайн, тем лучше.

Наклейки на зеркале

© depositphotos

В 2000-е годы те, кто хотел внести в интерьер нотку креатива, использовал наклейки для зеркал. Но недавний тренд уже стал пережитком прошлого. А вот зеркала в необычных рамах, в том числе и нестандартной формы, в настоящее время пользуются популярностью.

Желтая позолота

© depositphotos

Ярко-желтая позолота способна мгновенно удешевить любой предмет интерьера. Если вам хочется привнести в дом блеска и лоска, присмотритесь к изделиям под розовое золото. Они могут смотреться очень деликатно и интеллигентно.

Яркие полотенца в ванной

© depositphotos

Обилие ярких и пестрых вещей в ванной комнате может перегрузить интерьер. Белые, темно-синие и серые полотенца — неизменная классика, которая всегда будет прекрасно смотреться.

Сушилка, расположенная прямо над раковиной

© depositphotos

Сушилка, нависающая над раковиной, смотрится не слишком эстетично. К тому же такое расположение не слишком удобно и практично. Лучше поместить сушилку на верхнюю полку кухонного шкафа.

Низко висящая люстра

© depositphotos

Еще один распространенный дизайнерский прием, который проигрывает в плане эстетики и удобства. Сегодня все чаще можно встретить в продаже лампы без подвесных элементов, которые крепятся прямо к потолку.

Керамическая плитка разных оттенков

© depositphotos

Разноцветная керамическая плитка, выполненная в одной цветовой гамме, но в разных оттенках, может вызвать ощущение ряби в глазах. Здесь действует правило: чем проще, тем лучше. Поэтому однотонные варианты или же черно-белый дизайн будут смотреться значительно гармоничнее.

Подушки, накрытые кружевной скатертью

© depositphotos

Ажурные кружевные салфетки и скатерти, которыми в доме накрывали буквально всё, от телевизоров до подушек, еще сохранились в некоторых домах. Но сегодня намного актуальнее смотрятся однотонные чехлы, а также функциональные коробки, обитые тканью, и корзины для белья.

Полупрозрачные шторы

© depositphotos

Помимо того, что через такие шторы пробивается лишний свет, они выглядят довольно старомодно. Сейчас лучше предпочесть изделия из более плотных тканей.

Телевизор на тумбе

© shutterstock

Как говорилось в советском мультфильме о Простоквашино, «телевизор — главное украшение стола». И правда, в то время их можно было увидеть как на столах, так и на деревянных тумбочках. Но сейчас актуальнее располагать телевизор на стене, учитывая, что поменялся и сам дизайн «голубых экранов» — они стали шире и тоньше.

Напольные часы

© shutterstock

Громоздкие деревянные часы хотя и считаются винтажной вещью, но делают интерьер слишком вычурным и придают ему «налет нафталина». Сегодня актуальны, например, настенные часы с несколькими циферблатами, показывающие время сразу в нескольких мировых столицах.

Зеркало с подсветкой

© shutterstock

Организовать у себя дома гримерную комнату кинозвезды не лучшая идея. Мода на зеркала, украшенные яркими лампочками, уходит в прошлое. Сегодня популярны рамы с заклепками в индустриальном стиле.

Лепнина из полиуретана

© shutterstock

Замысловатые барельефы, вызывающие ассоциации с гипсовыми статуями эпохи античности, давно перестали быть предметом роскоши. Чтобы не превращать дом в музей древностей, лучше украсить стены декоративным камнем.

А что бы вы добавили в этот список?

Фото на превью depositphotos, shutterstock
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