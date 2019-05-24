20 вещей, к созданию которых дизайнеры подошли с умом

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Дизайнеры — люди с особым типом мышления, которое иногда может сподвигнуть их на создание безумных и откровенно странных изделий. Но только не в случае с героями этой подборки: они изобрели множество полезных вещей, которым точно можно найти достойное применение.

AdMe.ru уже занес себе в список желаний часть из 20 дизайнерских находок, представленных ниже. И их создателям хочется от души сказать спасибо.

Полки в холодильнике вращаются, поэтому можно с легкостью добраться до нужных продуктов

С этой штукой проблема мытья окон, особенно на высоких этажах, перестает быть проблемой

Красивая и полезная мелочь — насадка для бутылки с маслом в форме лампы Аладдина

Модульное настенное освещение с сенсорным экраном, позволяющее творить буквально светом на стене

Качели для людей на инвалидной коляске

Компактные подставки для обуви

Беспилотная альтернатива инвалидной коляске

Книга позволяет видеть, какую именно главу вы читаете

Функциональный дизайн: ковер и столик в одном флаконе

Коробка для яиц, которую можно использовать и как подставку

Скамейка с солнечными батареями, на которой можно и посидеть, и телефон зарядить

Очки с возможностью настраивать линзы под свой индивидуальный уровень зрения

Отличный способ скрасить последствия перелома

Диван с игровой для котиков

Не высокотехнологично, зато очень практично: вместо стандартной втулки в обычный рулон вставлен дорожный рулончик

Розетка, решающая проблему вечно болтающихся длинных проводов

Трамвайные сидения с двусторонней спинкой

Когда грамотная изогнутость линий превращает одну вещь в многофункциональный предмет интерьера

Брелок с успокаивающим эффектом лопающихся пузырьков

Когда на руке больше чем просто красивый браслет. Намного больше!

Бонус: сумка для поцелуев для влюбленных пар

Какому творению из нашей подборки однозначно нашлось бы место в вашей жизни?