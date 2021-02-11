20+ отелей, которые нашли способ удивить даже бывалых путешественников

Мы все понимаем, что отличает хороший отель от плохого: и качество оказываемых услуг, и обращение с клиентами, и состояние самих номеров... Куда интереснее понять, чем хорошая гостиница отличается от отменной. Нам представляется, что все дело в незначительных мелочах и дополнительных удобствах, которые способны удивить даже матерых любителей путешествовать.

AdMe.ru собрал 20+ отелей, которые вместо потрепанных жизнью полотенец и убогих тапочек способны предложить своим гостям что-то по-настоящему крутое. Настолько, что их постояльцы не упустят возможности поделиться увиденным с миром.

Машинка для чистки обуви прямо в номере? Пять баллов Гриффиндору!

А в этом отеле вместо стандартной дверной таблички «Не беспокоить» в каждом номере около кровати есть кнопка. Если на нее нажать, на дверном звонке появится соответствующий сигнал

Телевизор в душе по-прежнему способен приятно удивить каждого постояльца

Устройство, генерирующее белый шум, — для тех, кому сложно засыпать в тишине

«Hilton представляет технологию LogiSon Sound Masking, создающую успокаивающий фоновый шум, способный сделать ваш номер комфортнее. Пожалуйста, настройте его на свой вкус».

В этом номере отеля вместо привычного дверного глазка установлен видеоглазок. Что ж, очень дальновидно

Галстук-бабочка для чрезвычайных случаев покорит каждого джентльмена, остановившегося в этом отеле

А здесь один пользователь хвастается, что в его номере есть кнопка для заказа пиццы. Кто же от такой откажется?

Представьте ситуацию: вы заселились вместе с питомцем и ему посреди ночи захотелось есть. Что делать? Правильно: заказать доставку лакомств в номер. Благо работает она круглосуточно

«Меню для домашних животных. Угощения доступны 24 часа в сутки».

А владельцы этого отеля решили поберечь нервы своих постояльцев и установили USB-разъемы, в которые провод можно вставить любой стороной

«Родители сняли номер в отеле и сказали, что с ними будет дочь, но мой возраст не назвали. И я получила этого милого мишку, которого, несомненно, оставлю себе»

А эта гостиница решила баловать своих постояльцев на завтрак не только разными джемами, но и вот такими маленькими бутылочками острого соуса и кетчупа

«В моем гостиничном номере есть дополнительный дверной глазок для детей»

В этом отеле есть книжная полка, с которой вы можете взять книгу, чтобы почитать, либо оставить здесь свою

Take a book, leave a book. — «Возьмите любую книгу либо оставьте свою».

Часы, показывающие время со всех сторон. Мелочь, а приятно

«Вот это мы называем „забота“: отель сделал все, чтобы ни у одного лучика не было ни малейшего шанса пробиться через зазор между шторами»

«Резиновая уточка, идущая в комплекте со средствами для купания, показывает именно то отношение, какое мы заслужили»

Караоке прямо в лифте отеля? Получите, распишитесь

Подогрев туалетного сиденья? Введите это повсеместно, пожалуйста

«В номере отеля, в котором я остановился в Австрии, есть небольшой набор для шитья»

А постояльцам этой гостиницы предлагается целое «подушковое меню». Жесткая, мягкая, перьевая — берите какую пожелаете!

Розетки в китайском гостиничном номере соответствуют стандартам американских, европейских, китайских и британских электрических вилок

Замечено еще в одном китайском отеле: такую карту для показа таксистам выдают всем постояльцам, чтобы местные водители понимали, где вы остановились

В гостинице, находящейся неподалеку от аэропорта Лос-Анджелес, трудятся вот такие роботы. Они доставляют в номера мелкие заказы

Отдельный ресепшен для самых маленьких клиентов. Заботливые родители точно оценят такое отношение к своему чаду

Оснастить ручку в ванной отеля дозатором с дезинфицирующим средством — это ли не гениально?

«Дезинфицирующее средство для рук. Нажмите».

«Во время бронирования номера попросил установить рядом с кроватью фото Трэвиса Скотта. Судя по всему, этот отель может сделать все, о чем попросишь»

Владельцы одной люксембургской гостиницы пошли еще дальше и установили дозатор для Nutella с подогревом. Это ли не рай на земле?

«Сидишь на унитазе в южнокорейском отеле, нажимаешь на кнопку PUSH над туалетной бумагой, а оттуда вылезает это. Черт возьми, заткнитесь и возьмите мои деньги!»