20+ отелей, которые нашли способ удивить даже бывалых путешественников
Мы все понимаем, что отличает хороший отель от плохого: и качество оказываемых услуг, и обращение с клиентами, и состояние самих номеров... Куда интереснее понять, чем хорошая гостиница отличается от отменной. Нам представляется, что все дело в незначительных мелочах и дополнительных удобствах, которые способны удивить даже матерых любителей путешествовать.
AdMe.ru собрал 20+ отелей, которые вместо потрепанных жизнью полотенец и убогих тапочек способны предложить своим гостям что-то по-настоящему крутое. Настолько, что их постояльцы не упустят возможности поделиться увиденным с миром.
Машинка для чистки обуви прямо в номере? Пять баллов Гриффиндору!
А в этом отеле вместо стандартной дверной таблички «Не беспокоить» в каждом номере около кровати есть кнопка. Если на нее нажать, на дверном звонке появится соответствующий сигнал
Телевизор в душе по-прежнему способен приятно удивить каждого постояльца
Устройство, генерирующее белый шум, — для тех, кому сложно засыпать в тишине
«Hilton представляет технологию LogiSon Sound Masking, создающую успокаивающий фоновый шум, способный сделать ваш номер комфортнее. Пожалуйста, настройте его на свой вкус».
В этом номере отеля вместо привычного дверного глазка установлен видеоглазок. Что ж, очень дальновидно
Галстук-бабочка для чрезвычайных случаев покорит каждого джентльмена, остановившегося в этом отеле
А здесь один пользователь хвастается, что в его номере есть кнопка для заказа пиццы. Кто же от такой откажется?
Представьте ситуацию: вы заселились вместе с питомцем и ему посреди ночи захотелось есть. Что делать? Правильно: заказать доставку лакомств в номер. Благо работает она круглосуточно
«Меню для домашних животных. Угощения доступны 24 часа в сутки».
А владельцы этого отеля решили поберечь нервы своих постояльцев и установили USB-разъемы, в которые провод можно вставить любой стороной
«Родители сняли номер в отеле и сказали, что с ними будет дочь, но мой возраст не назвали. И я получила этого милого мишку, которого, несомненно, оставлю себе»
А эта гостиница решила баловать своих постояльцев на завтрак не только разными джемами, но и вот такими маленькими бутылочками острого соуса и кетчупа
«В моем гостиничном номере есть дополнительный дверной глазок для детей»
В этом отеле есть книжная полка, с которой вы можете взять книгу, чтобы почитать, либо оставить здесь свою
Take a book, leave a book. — «Возьмите любую книгу либо оставьте свою».
Часы, показывающие время со всех сторон. Мелочь, а приятно
«Вот это мы называем „забота“: отель сделал все, чтобы ни у одного лучика не было ни малейшего шанса пробиться через зазор между шторами»
«Резиновая уточка, идущая в комплекте со средствами для купания, показывает именно то отношение, какое мы заслужили»
Караоке прямо в лифте отеля? Получите, распишитесь
Подогрев туалетного сиденья? Введите это повсеместно, пожалуйста
«В номере отеля, в котором я остановился в Австрии, есть небольшой набор для шитья»
А постояльцам этой гостиницы предлагается целое «подушковое меню». Жесткая, мягкая, перьевая — берите какую пожелаете!
Розетки в китайском гостиничном номере соответствуют стандартам американских, европейских, китайских и британских электрических вилок
Замечено еще в одном китайском отеле: такую карту для показа таксистам выдают всем постояльцам, чтобы местные водители понимали, где вы остановились
В гостинице, находящейся неподалеку от аэропорта Лос-Анджелес, трудятся вот такие роботы. Они доставляют в номера мелкие заказы
Отдельный ресепшен для самых маленьких клиентов. Заботливые родители точно оценят такое отношение к своему чаду
Оснастить ручку в ванной отеля дозатором с дезинфицирующим средством — это ли не гениально?
«Дезинфицирующее средство для рук. Нажмите».
«Во время бронирования номера попросил установить рядом с кроватью фото Трэвиса Скотта. Судя по всему, этот отель может сделать все, о чем попросишь»
Владельцы одной люксембургской гостиницы пошли еще дальше и установили дозатор для Nutella с подогревом. Это ли не рай на земле?
«Сидишь на унитазе в южнокорейском отеле, нажимаешь на кнопку PUSH над туалетной бумагой, а оттуда вылезает это. Черт возьми, заткнитесь и возьмите мои деньги!»
Расскажите нам, в каких отелях вам доводилось останавливаться. Было ли в них что-нибудь, что вас очень приятно удивило?