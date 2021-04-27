20+ отчаянных девушек, которые однажды сказали себе: «Хватит это терпеть!» — и сделали пластику

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Мало кто знает, что самая первая пластическая операция в мире была произведена еще в 800 году до нашей эры. Тогда хитроумные индийские лекари впервые сделали так называемую ринопластику — хирургическое вмешательство, которому в XXI веке суждено будет стать одним из самых популярных видов пластики в мире. Сегодня медицина готова подарить всем желающим не только новые носы, но и губы, грудь, форму и разрез глаз, а порой даже и молодость.

Мы в AdMe.ru нашли примеры счастливых женщин, которые однажды отважились воплотить в жизнь свою давнюю мечту и занялись улучшением собственной внешности. Наша небольшая подборка их преображений показала, что для некоторых людей крылатая фраза «Нет предела совершенству» стала настоящим жизненным кредо.

Спустя 3 недели после ринопластики

Лицо, брови и глаза до и после

Прошло 11 месяцев после пластической операции

«У Марвы был кривой нос с обвисшей перегородкой. Мы удалили ей весь септальный хрящ, поддержали носовую спинку и придали другую форму кончику носа»

Ринопластика и липосакция на подбородке. Месяц спустя

Через месяц после операции на челюсти

Прошло уже четыре года после операции. После всех изменений она по-прежнему выглядит очень естественно

Через 20 дней после операции на верхней челюсти

«Вот так выглядит результат моей ринопластики спустя 2 месяца»

«Химиотерапия испортила мне распределение жира на лице. Теперь его все-таки починили! Спустя месяц после липосакции подбородка»

До и после ринопластики

Результат использования лазерного микропилинга, подтяжки лба и наполнителей для губ

До операции и спустя 4 месяца после септоринопластики

«Нашла несколько старых фотографий и поняла, что я сильно изменилась. На фото „после“ я с филлером в губах»

«Некоторые изменения большие, а некоторые — легендарные. Это преображение однозначно относится к преображениям-легендам»

«Мой филлер для губ так и не растворился спустя 2 года после операции»

Тот, кто это сделал, невероятный профессионал!

«До и после моей операции на челюсти»

«Мне сместили верхнюю челюсть на 3 миллиметра вперед, из-за чего она немного выдвинула мою губу. Я невероятно этому благодарна!»

«Операция на челюсти — нелегкое дело. Но оно того стоит»

Через три года после ринопластики с инъекцией жира в среднюю часть лица