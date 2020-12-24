20+ бомбических альтернатив традиционным новогодним елкам

Обычай украшать новогоднюю елку пришел в Россию из Германии, а прижился благодаря Петру I, который очень уж хотел отмечать Новый год как в «просвещенной Европе». Традиция украшать хвойное дерево то забывалась, то снова возрождалась. А сегодня мы и представить себе не можем этот праздник без сияющей елочки. Впрочем, как и люди во всем мире. Свою зеленую красавицу ставят англичане в Лондоне на Трафальгарской площади, американцы любуются на сверкающее кристаллами Сваровски дерево перед Рокфеллер-центром, а в Рио-де-Жанейро на озере Лагоа есть даже елочка плавучая.

За многие годы существования этой традиции люди слегка устали от классической новогодней елки и придумывают разные вариации. Мы в AdMe.ru уже полюбовались тематическими и хитроумными альтернативами волшебных деревьев. Предлагаем и вам насладиться этой порцией креатива. А бонусом покажем, что праздничное настроение витает буквально повсюду и елочку можно увидеть даже там, где совсем не ждешь.

«В этом году решил сделать елку в космическом стиле»

Необходима гирлянда из попкорна — пояс астероидов. © whirlygiggling / Reddit

«В нашей городской библиотеке соорудили елку из книг»

Новогодняя елка создана по мотивам видеоигры Portal.

Эта 6-метровая рождественская елка в городе Тривенто, Италия, полностью сделана из связанных крючком квадратиков

«Мой отец смастерил вот такое праздничное дерево»

Самая оригинальная елочка получается из вещей, которые вообще для этого не предназначены

«Высота больше 180 см. Я связала ее крючком»

Елка из клубков пряжи

Елки и хулахупы совместимы, да что там — просто созданы друг для друга

«Наша елка в этом году. Мы сами сделали все украшения»

Любители комнатных растений будут в восторге

Если у вас есть кошки, это единственная подходящая елка

«Я сделала маленькую елку из кроссовок и поставила рядом с нашей настоящей»

«Каждый год после праздников мы сажаем дерево. Полюбуйтесь на нашу рождественскую оливу»

Рождественская Lego-елка готова

Если у вас есть кролик, вы поймете, почему стоит прикрепить новогоднее дерево именно так

«Мы с мужем последовали за мечтой и открыли магазин Hot Wheels. Это наше праздничное дерево»

Ежегодная сочная елка из суккулентов

«Торт, который я испекла для бабули. Все сливочное»

Рождественская елка в форме Годзиллы? Да легко!

Традиционное дерево из детективов с тираннозавром на вершине

«Я повесила на свою праздничную елку „леденцы“ из скрепок»

В этот раз команда аэропорта Шеннон в Ирландии создала елку на взлетно-посадочной полосе. Она больше и ярче, чем когда-либо прежде

«Украсить елку эту надо, юный падаван. Да пребудет с тобой новогодняя сила»

Бонус: при желании праздничную ель можно увидеть где угодно