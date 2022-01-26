20 невысоких девушек показали, как одеваться, чтобы выглядеть лучше всех

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Некоторые женщины комплексуют из-за того, что невысоки. Но правда в том, что выглядеть отлично могут не только модели, чей рост обычно начинается от 175 сантиметров, но и миниатюрные девушки. Главное — подобрать подходящую одежду.

Героини статьи от AdMe.ru — отменный тому пример.

1. Черная одежда под пальто помогает удлинить силуэт

Рост девушки — 150 см.

2. «Я уверена, что каждая миниатюрная женщина должна иметь в своем гардеробе прямые брюки»

157 см.

3. «Люблю туфли телесного цвета. Они не укорачивают ноги»

157 см.

4. «Я чувствовала себя некомфортно в классической одежде из-за коротких ног. Обувь на платформе все изменила!»

162 см.

5. «Подобрать брюки с моим ростом сложно. Но, кажется, я нашла то, что нужно: высокая талия, идеальная длина, лучший цвет. Я в восторге!»

147 см.

6. Одежда с высокой талией снова в моде

157 см.

7. Говорят, что невысоким девушкам нужно избегать длинных юбок. Но полоска и туфли на каблуке меняют ситуацию

155 см.

8. «В этих брюках мои ноги выглядят такими длинными»

157 см.

9. «Я в восторге от обуви с острыми носами»

162 см.

10. «Покупаю платья в детском отделе»

152 см.

11. «Постоянно хожу в укороченных топах»

155 см.

12. «Думаю, что откажусь от узких брюк. Ведь эти смотрятся куда лучше»

155 см.

13. Еще одно доказательство того, что широкие брюки подходят не только высоким

157 см.

14. В шортах с завышенной талией ноги кажутся длиннее

157 см.

15. Длинное шелковое платье на миниатюрной девушке

150 см.

16. Обувь на платформе всегда помогает

155 см.

17. «Одеваюсь так на работу»

150 см.

18. «Тот, кто думает, что невысоким девушкам не идут длинные юбки, проверьте зрение»

150 см.

19. «Эти джинсы уравновешивают мою фигуру»

155 см.

20. «Вот так я одевалась на этой неделе»

160 см.