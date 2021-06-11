20+ невест, которые доказали, что вовсе не обязательно тратить целое состояние, чтобы блистать во всей красе

Свадебные платья с изысканными деталями и изумительным покровом будоражат воображение многих девушек, которые мечтают о торжественной церемонии. И независимо от модели, невеста всегда будет выглядеть потрясающе в выбранном наряде прежде всего потому, что счастье момента делает ее неотразимой.

AdMe.ru собрал фото 22 невест, которых распирает от гордости за свои платья. Они показали, что необязательно быть знаменитостью, чтобы почувствовать себя звездой своей свадьбы.

1. «Связала себе свадебное платье из пряжи за $ 20!»

2. «Мое свадебное платье не доставили вовремя, поэтому я надела наряд моей мамы 1960-х годов, который идеально подошел для нашей церемонии на заднем дворе»

3. «Я вышла замуж в кавказском национальном платье»

Вы похожи на особу королевских кровей! ©-chipsndips- / Reddit

4. «Сшила себе свадебное платье! Это было непросто, но я очень довольна результатом. В общей сложности у меня ушло 165 часов!»

5. «Нашла удивительное свадебное платье ручной работы конца 1960-х или начала 1970-х годов, судя по кнопкам-застежкам и состоянию ткани. Это моя лучшая находка»

6. «Когда я увидела это платье, то сразу поняла, что оно создано для меня, а перед ценой в $ 17 я просто не смогла устоять!»

7. Кто сказал, что свадебное платье обязательно должно быть белым?

8. «Думаю, что это то самое платье, которое я искала! Я примерила его первым и не ожидала, что сразу влюблюсь в него!»

9. «Никогда бы не подумала, что захочу бальное платье, но это село так хорошо, что теперь не могу выкинуть его из головы»

10. «Обновленный наряд мамы в стиле 80-х для моей тайной свадьбы»

11. «Пришлось отложить свадьбу с октября 2020 года на октябрь 2021-го, но мне очень хотелось показать свой наряд кому-нибудь!»

12. «Только что дошила подкладку своего свадебного платья! Как вовремя, ведь всего через 5 дней я скажу: „Я согласна!“»

13. «Выбрала другое платье и другую дату свадьбы»

14. «Мне нравится неповторимый стиль этого платья»

15. «Нашла тот самый наряд в богемном стиле!»

16. «Мама попросила сделать фото, на которых я кружусь в свадебном платье, и я рада, что она их получила»

17. «Чувствую себя настоящей невестой. Я в восторге! Не говоря уже о том, что смогла уложиться в бюджет!»

18. «Приняла спонтанное решение пойти за свадебным платьем одна. Купила первый же наряд, который примерила!»

19. «Это самое идеальное платье, которое я могла себе представить»

20. «Я хотела показать платье именно с этого ракурса, чтобы вы увидели этот изумительный шлейф»

21. «Доставка моего дизайнерского платья задерживалась, поэтому я купила этот наряд в интернете за $ 50, и он сразил всех наповал»

22. «В этом платье я чувствую, будто живу в сказке!»