20+ необычных, но на удивление полезных вещей из интернет-магазинов

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Не секрет, что интернет-магазины часто предлагают хозяйкам, мягко говоря, необычные товары — от цветочных горшков с автополивом до держателей чайных пакетиков. Чаще всего их заказывают просто из любопытства, да и стоят такие штуки обычно сущие копейки. И знаете что? Некоторые из них, судя по комментариям на сайтах отзывов, оказываются по-настоящему полезными.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на эти «изобретения» и решить, какие из них действительно полезны в хозяйстве, а какие совершенно не стоят потраченных денег. Осторожно: после этой статьи вас может потянуть на покупку тарелки с зеркалом или металлического мыла!

21. Подставка для бритья ног

20. Защитное покрытие для газовой плиты

19. Полка-уголок для кухонной раковины

18. Держатель, позволяющий аккуратно нарезать овощи

17. Заварочный пакетик + ситечко + ложка

16. Сушилка для посуды с отводом воды в раковину

15. Специальный нож для арбуза

14. Металлическое мыло для удаления запахов рыбы и лука с рук

13. Миска для тех, кто сидит на диете

12. Терка для мыла

11. Клипсы для стирки и сушки носков

10. Щетка-автомат для сухой и влажной уборки

9. Гамбургерница

8. Вешалка для вешалок

7. Сковорода для вафель

6. Испечь пиццу теперь можно на плите

5. Насадка для слива излишка жира со сковороды

4. Держатели для мусорных мешков и полотенец

3. Разделочная доска со съемным контейнером для нарезанных продуктов

2. Форма для лепки пельменей, пирожков и вареников

1. Защитные накладки на пальцы

Бонус: мусорное ведро, которое само втягивает в себя пыль и грязь

Бонус № 2: зонтик-рюкзак, который позволит освободить руки для сумок

Уже решили, какую из этих полезных штуковин закажете в интернет-магазине? Или все это ерунда и с домашними делами нужно справляться по старинке?