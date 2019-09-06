20 недорогих женских штучек, которые придутся по вкусу всем любительницам полезной милоты

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AliExpress славится тем, что там можно найти практически все, что душа пожелает. Но зачастую от разнообразия товаров на сайте разбегаются глаза и становится не так-то просто определиться с выбором. Особенно падким на всяческие очаровательные вещицы представительницам прекрасного пола.

Мы в AdMe.ru решили помочь нашим читательницам и составить топ классных, вполне бюджетных и в большинстве своем функциональных вещей, которые должны прийтись по душе девочкам всех возрастов, которые любят выгодный шопинг.

1. Аксессуар для рабочего стола «3 в 1»: светильник, подставка для ручек, зарядка для мобильного / мини-фен

Купить можно здесь.

2. Волшебная многоразовая салфетка для эффективного удаления макияжа (мицеллярки и лосьоны больше не нужны, достаточно просто смочить водой)

Купить можно здесь.

3. Букет из искусственных пионов для утонченного домашнего декора

Купить можно здесь.

4. Светящаяся беспроводная зарядка

Купить можно здесь.

5. Косметическая кисть с рисунком в виде кошачьей лапки

Купить можно здесь.

6. Миниатюрный ролик для чистки одежды от ворса (без сменных блоков, достаточно просто промыть)

Купить можно здесь.

7. Красочные насадки для защиты проводов от износа

Купить можно здесь.

8. «Галактический» ночной светильник, который при снятии крышки превращается в звездный проектор

Купить можно здесь.

9. Водонепроницаемая Bluetooth-колонка для душа

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10. Ажурные следки

Купить можно здесь.

11. Силиконовая щеточка для деликатного очищения кожи

Купить можно здесь.

12. Компактная мыльница с тонкими пластинками мыла — находка для чистюль с маленькими сумочками

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13. Складные стаканчики нежных расцветок для согревающего чая и сладких десертов

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14. Стильные и мягкие носочки — идеальный выбор для тех, кто уже готов утеплиться к осени

Купить можно здесь.

15. Накладка с мягким светодиодным освещением для ночного чтения книг

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16. Увлажнитель воздуха с подсветкой, благодаря которой его можно использовать и как ночник

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17. Изящные браслеты с природными кристаллами

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18. Накладки для маникюра, позволяющие аккуратно и быстро нанести лак, не запачкав кожу по бокам

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19. Панды с ароматическими таблетками внутри — милый аксессуар для автомобиля, освежающий воздух

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20. Яркая оригинальная сумочка в виде яблока

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