20+ названий товаров, дословный перевод которых может взломать мозг

Мы практически каждый день заглядываем в магазин за покупками и часто проходим мимо огромных стеллажей с товарами, иностранные названия которых стали для нас давно привычными. Но если попробовать перевести на русский язык все эти замысловатые слова на ярких упаковках, то окажется, что многие из них на самом деле означают что-то вполне конкретное, о чем многие покупатели в нашей стране даже не догадываются.

Мы в AdMe.ru решили сходить в магазин со словарем и попытаться дословно перевести наименования практически всех товаров, которые попались нам на полках.

1.

Кажется, что реклама этого корма знакома даже тем, у кого нет домашних животных. Наименование образовалось от английского слова whisker, которое означает «кошачий или мышиный ус».

2.

Желто-зеленый газированный напиток был изобретен в 40-х годах прошлого века. А его название означает «горная роса».

3.

Благодаря знаменитой рекламе этого шоколадного батончика с кокосовой стружкой у многих наименование этой сладости ассоциировалось с каким-то райским тропическим островом. Хотя на самом деле Баунти — это архипелаг в Тихом океане, где климат достаточно суровый из-за близости к Антарктиде. Да и пальм там скорее всего нет. А слово bounty с английского переводится как «щедрость, дар, премия, субсидия».

4.

Когда в следующий раз будете выбирать себе зубную пасту, обратите внимание на то, что слово splat означает «звук, издаваемый чем-то влажным, что с силой ударяется о поверхность». На русский язык название пасты можно перевести и как «шлепок» или «звук всплеска».

5.

Название Kleenex уже стало нарицательным. В англоговорящих странах его употребляют, когда речь идет о бумажных носовых платках.

6.

Duru — это бренд, принадлежащий крупной турецкой компании. Под этой маркой с конца 60-х годов прошлого века выпускаются различные виды мыла, пены для ванн. В переводе с турецкого duru означает «чистый» или «жидкий». Также этим словом иногда называют приданое невесты или свадебный подарок.

7.

С немецкого языка название серии косметических средств для детей переводится как «мальчуган, малыш, карапуз».

8.

Средства для стирки и ухода за домом Sarma производятся петербургской фирмой «Невская косметика», которая на своем сайте объясняет выбор такого наименования для своей продукции. Сарма — это ветер на Байкале, сильный, мощный, сметающий все препятствия на своем пути.

9.

Название немецкого бренда безопасной бытовой химии, специализирующегося на производстве чистящих и моющих средств, переводится на русский просто — «моя любовь».

10.

Название таблеток для посудомоечных машин, наверное, неслучайно означает «вихрь, водоворот».

11.

Наверное, каждый уже знает дословный перевод наименования популярного шампуня Head & Shoulders. Но все же упаковка с русским вариантом смотрится как-то совсем непривычно.

12.

Вариаций перевода марки дезодоранта Lady Speed Stick существует бесконечное множество. Какую именно палочку имели в виду производители, лично для нас осталось загадкой.

13.

Англо-голландская нефтегазовая компания для своего логотипа взяла изображение раковины, а чтобы было совсем понятно, еще и подписала. Shell может также переводиться как «скорлупа» и «шелуха».

14.

Как указано на сайте производителя, название бренда Gardex произошло от английского guard — «защищать, охранять».

15.

Если переводить дословно, то наименование аэрозоля, уничтожающего насекомых, означает «остановись», «фу» или «мочить». Но мы решили, что, наверное, более подходящим синонимом в данном случае будет слово «прочь».

16.

Если бы изготовители решили локализовать продажу своего мыла на нашем рынке, то на упаковке было бы написано просто и понятно: «Гарантия». Хотя можно было бы перевести и длиннее, например, «мера предосторожности», «страховочная мера».

17.

Когда будете стоять в очереди у кассы, обратите внимание на жевательную резинку, название которой переводится на русский язык как «затмение».

18.

Для богатого застолья и сок должен быть соответствующий. Rich в переводе с английского означает «богатый, жирный, ценный».

19.

Кажется, что концентрация любви в этой упаковке корма для собак просто зашкаливает. Слово darling также имеет следующие значения: «сокровище», «свет», «душенька», «любимец».

20.

Кофе из Швейцарии, видимо, был назван в честь кодекса самурая бусидо (яп. 武士道 буси-до — «путь воина») — известного свода правил, рекомендаций и норм поведения истинного воина в обществе, в бою и наедине с собой.

21.

Популярный в наших магазинах бренд чая Greenfield на русском звучит просто как «зеленое поле».

22.

Название известной линейки средств от различного вида насекомых переводится очень доходчиво и просто — «облава».