20+ настоящих жемчужин из комиссионки, которые неутомимые барахольщики нашли среди обычного хлама

Хороший вкус и наметанный глаз — гарантия того, что вы никогда не вернетесь с «шопинг-охоты» с пустыми руками, да еще и кучу денег сэкономите. Любители барахолок, секонд-хендов, дворовых распродаж и блошиных рынков частенько делятся в сети фотографиями своих находок и адресами, где отыскали свои сокровища. Ну а мы рады изучить чужой опыт и воспользоваться им при случае, делая покупки.

А еще мы в AdMe.ru никогда не упускаем возможности полюбоваться чужими находками. Посмотрите и вы! Да, в конце статьи вас ждет бонус — фото неожиданного маленького открытия.

«Это музыкальная шкатулка 1997 года с героями мультика „Анастасия“. Всегда мечтала о такой. Увидела, и аж сердце подпрыгнуло! Досталась мне за $ 4,99, хотя обычная цена — $ 400-600»

«Я купила диванчик подходящего для кошек размера (и всего за $ 4,99!). Мой котенок для сравнения»

«Не устояла перед этой потрясающей сумочкой в виде картошки фри, покрытой стразами. $ 40, и она моя»

«Увидел этого 90-cантиметрового тираннозавра сидящим на полу в комиссионке и забрал себе в качестве компаньона в поездках за рулем»

«Да, я достаточно странный для того, чтобы купить 170-летнюю готическую церковь, а потом приобрести для нее кусок старой гондолы и приспособить его в качестве обеденной зоны»

«Мой друг нашел это зеркальце в антикварном магазине и подарил мне»

«Нашла вот такой рожок с мороженым за $ 0,97. Выглядит настолько реалистично, что я собираюсь класть его в разных местах и поджидать, пока кто-нибудь не заметит»

«Приобрела эту качалку в виде фламинго для своего кота. Надеюсь, что ему понравится»

«Этот винтажный чайник 1978 года достался мне всего за $ 6,99. Теперь охочусь за остальным сервизом»

«Обожаю свою новую кровать с изголовьем из тикового дерева и цветочной вышивкой. Купила ее за $ 100»

«Купила этот стакан из уранового стекла, которое флуоресцирует в ультрафиолетовых лучах, за $ 1,99»

«Сегодня приобрела эту слониху на дворовой распродаже всего за $ 6. Разве она не прелесть?»



«Муж купил мне эту плиту в антикварном магазине. Одна из моих самых любимых вещей в доме»

«Возможно, лучшее кресло из всех мной купленных. Всего $ 20 на дворовой распродаже»

«Покупка фантастического сервиза с единорогом на 4 персоны — лучший способ потратить $ 19»

«Частенько нахожу отличные вещи в комиссионках, но сегодня купила нечто особенное — гигантские вампирские челюсти за $ 3,99. И да, они светятся в темноте»

«Отхватила себе крутую сумку-подушку»

Табурет в виде спящего котика

«Вот такая красота мне досталась»

«28 лет назад я подарила дочке куклу. Она стала ее любимой. Кукла цела до сих пор, но из-за ветхости ее нельзя даже стирать. Я нашла на eBay такую же. Дочь счастлива!»

«Я нашла эту картину с собакой, похожей на мою, и для меня она напоминание о любви»

У меня пожилая собака. У нее подкашиваются задние лапы, ей трудно ходить. Пока меня нет дома, она любит лежать в моей постели. И если 14 лет назад я изо всех сил пыталась отучить ее от этого, то сейчас беспокоюсь, сможет ли она самостоятельно забраться на кровать и спуститься с нее. Сегодня я случайно увидела это изображение, и оно напомнило мне о том, насколько наши питомцы нуждаются в нас. В жизни с пожилой собакой свои сложности, и эта картина заставила меня вспомнить о любви. Мне это было нужно. © Katie Hunt Baker / Facebook

Бонус: «Сейчас относила в ванную резинку, которой уже года 2, и впервые обнаружила, что она светится в темноте. Сколько времени потрачено зря!»