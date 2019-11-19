20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе
Модели имеют идеальные параметры, высокий рост и бесконечно длинные ноги. Считается, что на таких фигурах одежда смотрится наиболее показательно и выигрышно. Но всегда ли это так?
Мы в AdMe.ru выбрали 20+ нарядов с подиума, которые надевали актрисы и певицы. И предлагаем вам решить, кому же они все-таки больше идут: манекенщицам c точеными фигурами или звездам с обычными.
1. Christian Dior / Дженнифер Лоуренс
Актриса знает толк в моде, или же его знает ее стилист. Стоило немного изменить лиф и добавить ремень — и платье стало гораздо эффектнее.
2. Christian Dior / Дженнифер Лоуренс
Знаменитое платье, в котором актриса получала «Оскар» и упала на лестнице, кажется совершенно невыразительным на модели. И хорошо, что Дженнифер не стала надевать этот своеобразный головной убор.
3. Ralph & Russo / Пенелопа Крус
Пенелопа Крус — одна из тех звезд, которым сложно припомнить хотя бы один провал в стиле. Это смелое платье сидит на яркой актрисе ничуть не хуже, чем на манекенщице.
4. Thierry Mugler / Ким Кардашьян
Светская львица известна своими формами, и на ней такой кокетливый вырез смотрится гораздо выигрышнее, чем на худенькой модели.
5. Jean Paul Gaultier / Ким Кардашьян
Это золотое платье-халат тоже выглядит на Ким более эротично. А вам нравится, как смотрятся наряды на женственных фигурах?
6. Marques Almeida / Рианна
Певица известна своей любовью к смелым нарядам. Так, даже самая несуразная на первый взгляд вещь выглядит на Рианне стильно и органично. Надели бы такую шубку?
7. Christian Dior / Рианна
Экстравагантное пальто с легкостью обретает на певице новый, более привлекательный вид.
8. Giambattista Valli / Рианна
Знаменитое платье Рианны практически невозможно узнать на модели. Как думаете, на ком оно сидит лучше?
9. Ralph & Russo / Дженнифер Лопес
Прекрасная Джей Ло никогда не отличалась модельной худобой. И на примере этого выхода певицы можно сказать, что не всегда на манекенщицах наряды сидят лучше.
10. Gucci / Сальма Хайек
Горячая мексиканка тоже не стремится к точеной фигурке и гордится женственными формами. Она выбирает платья различных фасонов и не стесняется носить вещи, в которых на подиумах щеголяли худенькие модели.
11. Zuhair Murad / Крисси Тайген
Крисси укрепила бодипозитивные тенденции в Голливуде, и не зря: посмотрите, как прекрасно смотрится на ней это белоснежное платье.
12. Julien Macdonald / Кристен Риттер
Хотя актриса имеет параметры, близкие к модельным, платье на ней заиграло новыми красками в комплекте с алой помадой и стильными лодочками.
13. Zuhair Murad / Николь Кидман
Звезда имеет высокий рост и модельные параметры, и ее талия даже кажется тоньше, чем у манекенщицы. А кому больше идет это нежное платье на ваш взгляд?
14. Marc Jacobs / Рита Ора
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Певица любит яркие, непредсказуемые наряды. И даже эти пестрые перья придают ей особый шарм.
15. Zuhair Murad / Кэтрин Зета-Джонс
Актриса всегда гордилась своей женственной фигурой. И в 50 лет она продолжает выбирать откровенные платья, которые сидят на ней не хуже, чем на моделях.
16. Oscar de la Renta / Марго Робби
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Красавица-актриса сумела превратить это неприметное платье в абсолютный хит.
17. Chanel / Марго Робби
И в выборе смелых и даже кричащих нарядов Марго не подводит вкус.
18. Alexandre Vauthier / Люси Лью
Интересное платье с юбкой-бочонком выглядит весьма стильно на Люси Лью. Длина наряда получилась более консервативной, что только добавило ему очарования.
19. Balmain / Кэти Перри
Певица любит необыкновенные и даже несуразные вещи. И кто бы мог подумать, что это нелепое платье может вполне хорошо смотреться на красной дорожке?
20. Balmain / Бейонсе
Бейонсе совершенно уверена в своей неотразимости и выбирает самые креативные и вызывающие наряды.
21. Balmain / Бейонсе
И хотя фигура певицы далека от модельных параметров, вряд ли кто-то осмелится сказать, что на ней эти платья выглядят хуже.
Как вы считаете, на ком наряды смотрятся более выигрышно?
Фото на превью GOL / Capital Pictures / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS