20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

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Модели имеют идеальные параметры, высокий рост и бесконечно длинные ноги. Считается, что на таких фигурах одежда смотрится наиболее показательно и выигрышно. Но всегда ли это так?

Мы в AdMe.ru выбрали 20+ нарядов с подиума, которые надевали актрисы и певицы. И предлагаем вам решить, кому же они все-таки больше идут: манекенщицам c точеными фигурами или звездам с обычными.

1. Christian Dior / Дженнифер Лоуренс

© East News   © Los Angeles Times / Polaris / East News  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Актриса знает толк в моде, или же его знает ее стилист. Стоило немного изменить лиф и добавить ремень — и платье стало гораздо эффектнее.

2. Christian Dior / Дженнифер Лоуренс

© Marcio Madeira / News Pictures / EAST NEWS   © DOUG PETERS / STARMAX / SIPA / EAST NEWS  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Знаменитое платье, в котором актриса получала «Оскар» и упала на лестнице, кажется совершенно невыразительным на модели. И хорошо, что Дженнифер не стала надевать этот своеобразный головной убор.

3. Ralph & Russo / Пенелопа Крус

© ralphandrusso   © James Shaw / Photoshot / East News  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Пенелопа Крус — одна из тех звезд, которым сложно припомнить хотя бы один провал в стиле. Это смелое платье сидит на яркой актрисе ничуть не хуже, чем на манекенщице.

4. Thierry Mugler / Ким Кардашьян

© BOISIERE / SIPA/EAST NEWS   © Spaulding / McMullan / Sipa Press / East News  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Светская львица известна своими формами, и на ней такой кокетливый вырез смотрится гораздо выигрышнее, чем на худенькой модели.

5. Jean Paul Gaultier / Ким Кардашьян

© LaurentVu / SIPA / EAST NEWS   © Adam Orchon / Sipa USA / East News  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Это золотое платье-халат тоже выглядит на Ким более эротично. А вам нравится, как смотрятся наряды на женственных фигурах?

6. Marques Almeida / Рианна

© PIXELFORMULA / SIPA / EAST NEWS   © PacificCoastNews / EAST NEWS  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Певица известна своей любовью к смелым нарядам. Так, даже самая несуразная на первый взгляд вещь выглядит на Рианне стильно и органично. Надели бы такую шубку?

7. Christian Dior / Рианна

© PIXELFORMULA / SIPA / EAST NEWS   © LaurentVu / SIPA / EAST NEWS  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Экстравагантное пальто с легкостью обретает на певице новый, более привлекательный вид.

8. Giambattista Valli / Рианна

© GOL / Capital Pictures / EAST NEWS   © AFP / EAST NEWS  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Знаменитое платье Рианны практически невозможно узнать на модели. Как думаете, на ком оно сидит лучше?

9. Ralph & Russo / Дженнифер Лопес

© ralphandrusso   © Invision / Invision / East News  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Прекрасная Джей Ло никогда не отличалась модельной худобой. И на примере этого выхода певицы можно сказать, что не всегда на манекенщицах наряды сидят лучше.

10. Gucci / Сальма Хайек

© Sipa Press Pixelformula / SIPA / EAST NEWS   © PacificCoastNews / EAST NEWS  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Горячая мексиканка тоже не стремится к точеной фигурке и гордится женственными формами. Она выбирает платья различных фасонов и не стесняется носить вещи, в которых на подиумах щеголяли худенькие модели.

11. Zuhair Murad / Крисси Тайген

© PIXELFORMULA / SIPA / SIPA / EAST NEWS   © JC Olivera / Sipa USA / East News  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Крисси укрепила бодипозитивные тенденции в Голливуде, и не зря: посмотрите, как прекрасно смотрится на ней это белоснежное платье.

12. Julien Macdonald / Кристен Риттер

© picture alliance / Ik Aldama / EAST NEWS   © 0000554 / Reporter  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Хотя актриса имеет параметры, близкие к модельным, платье на ней заиграло новыми красками в комплекте с алой помадой и стильными лодочками.

13. Zuhair Murad / Николь Кидман

© Hahn Lionel / ABACA / EAST NEWS   © AFP / EAST NEWS  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Звезда имеет высокий рост и модельные параметры, и ее талия даже кажется тоньше, чем у манекенщицы. А кому больше идет это нежное платье на ваш взгляд?

14. Marc Jacobs / Рита Ора

© Pixelformula / SIPA / Sipa Press Russia / East News   © Janet Gough / AFF-USA.COM / MEGA / Mega Agency / East News  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Певица любит яркие, непредсказуемые наряды. И даже эти пестрые перья придают ей особый шарм.

15. Zuhair Murad / Кэтрин Зета-Джонс

© picture alliance / Ik Aldama / EAST NEWS   © Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Актриса всегда гордилась своей женственной фигурой. И в 50 лет она продолжает выбирать откровенные платья, которые сидят на ней не хуже, чем на моделях.

16. Oscar de la Renta / Марго Робби

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News   © Can Nguyen / Capital Pictures / Capital Pictures Russia / East News  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Красавица-актриса сумела превратить это неприметное платье в абсолютный хит.

17. Chanel / Марго Робби

© Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News   © Invision / Invision / East News  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

И в выборе смелых и даже кричащих нарядов Марго не подводит вкус.

18. Alexandre Vauthier / Люси Лью

© Pixelformula / SIPA / Sipa Press Russia / East News   © Invision / Invision / East News  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Интересное платье с юбкой-бочонком выглядит весьма стильно на Люси Лью. Длина наряда получилась более консервативной, что только добавило ему очарования.

19. Balmain / Кэти Перри

© Pixelformula / SIPA / Sipa Press Russia / East News   © Invision / Invision / East News  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Певица любит необыкновенные и даже несуразные вещи. И кто бы мог подумать, что это нелепое платье может вполне хорошо смотреться на красной дорожке?

20. Balmain / Бейонсе

© Pixelformula/SIPA/Sipa Press Russia/East News   © Instagram / Sipa USA / East News  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

Бейонсе совершенно уверена в своей неотразимости и выбирает самые креативные и вызывающие наряды.

21. Balmain / Бейонсе

© Piero Biasion / Xinhua News / East News   © Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER  

20+ нарядов с подиума, которые на звездах выглядят совсем иначе

И хотя фигура певицы далека от модельных параметров, вряд ли кто-то осмелится сказать, что на ней эти платья выглядят хуже.

Как вы считаете, на ком наряды смотрятся более выигрышно?

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