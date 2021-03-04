20+ нарядов от кутюрье, которые сидят на звездах немного иначе, чем на топ-моделях
Модельные агентства по всему миру находят девушек, чтобы те могли представлять одежду именитых кутюрье на роскошных показах мод. Потом эти наряды присматривают и выбирают стилисты звездам разного возраста, роста и сложения для красных дорожек и значимых мероприятий. Мы сравнили, как сидят платья и костюмы на моделях и героинях светской хроники.
Мы в AdMe.ru очарованы красотой таких разных женщин и не всегда можем решить, кто нам нравится больше.
1. Versace — Приянка Чопра
Приянке очень идет этот оттенок розового. Нам понравились и изящные туфли на каблучке в цвет наряда, которые она выбрала.
2. Bottega Veneta — Кайли Дженнер
Кайли выбрала сумку и босоножки на шпильке в цвет платья, и нам кажется, что эти аксессуары делают ее образ превосходным.
3. Chanel Haute Couture — Тильда Суинтон
Для Венецианского кинофестиваля Тильда дополнила образ железной маской, отдавая дань карнавальной традиции этой местности. Вместо ботильонов как у модели выбор пал на элегантные лодочки.
4. Giorgio Armani — Кейт Бланшетт
Роскошное платье не требует дополнительных аксессуаров, а золотистые волосы Кейт прекрасно оттеняют темный низ наряда.
5. Stella McCartney — Дрю Бэрримор
Актриса выбрала открытые босоножки в цвет платья, которые помогли ей вытянуть силуэт.
6. Elie Saab — Сандра О
Звезда сериала «Убивая Еву» отказалась от объемных сережек как у модели, что позволило ей показать изящную линию шеи.
7. Rodarte — Кирстен Данст
Кирстен выгодно подчеркнула легкость платья невесомым шарфом, напоминающим весеннюю зелень.
8. Oscar de la Renta — Николь Кидман
Стилисты Николь уменьшили разрез платья сбоку, сделав образ более сдержанным.
9. Elie Saab — Блейк Лайвли
Актриса выбрала босоножки с тонкими ремешками, которые очень гармонируют с бахромой платья.
10. Marchesa — Кэти Перри
Певица подобрала к платью ажурные длинные сережки, которые повторяют ажурный узор платья.
11. Rodarte — Николь Кидман
Николь сделала высокую прическу, позволяющую увидеть ее красивые плечи. Плетение золотых босоножек перекликается с узором лифа.
12. Michael Kors — Кейт Хадсон
Кейт отказалась от пояса и выбрала более открытые босоножки, которые визуально сделали ноги еще длиннее.
13. Chanel — Марго Робби
Красная помада актрисы прекрасно гармонирует с оттенком переливающегося лифа.
14. Moschino — Хайди Клум
Ведущая шоу «Следующая топ-модель Германии» выбрала высокие ботфорты, которые удачно подчеркнули длину ее ног.
15. Valentino — Энн Хэтэуэй
Актриса выбрала этот наряд для бала Met Gala и привлекла к себе внимание ярким платьем и необычным аксессуаром в волосах.
16. Giambattista Valli — Рианна
Рианна отказалась от мрачной черной вуали, и наряд только выиграл от этого.
17. Balmain — Кайли Дженнер
Кайли пожертвовала черными очками и круглой сумочкой, и от этого образ перестал быть перегруженным.
18. Valentino — Дженнифер Энистон
Для выхода на мероприятие Academy Awards яркое платье актриса дополнила только клатчем в тон и выглядела великолепно.
19. Haider Ackermann — Тильда Суинтон
Тильда не побоялась ярко-желтого костюма из мужской коллекции и не прогадала.
20. Chanel — Марго Робби
Марго отказалась от массивных бус, и нам кажется, что платье сложного кроя от этого ничуть не проиграло.
21. Molly Goddard — Розамунд Пайк
Розамунд выбрала платье для церемонии «Золотой глобус — 2021». Она отказалась от свитера под платье, тем самым значительно повысив градус торжественности.
22. Stella McCartney — Кайли Миноуг
Кайли дополнила платье сложного кроя босоножками с интересной деталью, сделав образ более торжественным.
23. Miu Miu — Кортни Кардашьян
Кортни сочла черные шорты лишними для рождественского наряда и надела топ как платье.
Как вы считаете, кому наряд больше всего к лицу?