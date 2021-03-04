20+ нарядов от кутюрье, которые сидят на звездах немного иначе, чем на топ-моделях

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Модельные агентства по всему миру находят девушек, чтобы те могли представлять одежду именитых кутюрье на роскошных показах мод. Потом эти наряды присматривают и выбирают стилисты звездам разного возраста, роста и сложения для красных дорожек и значимых мероприятий. Мы сравнили, как сидят платья и костюмы на моделях и героинях светской хроники.

Мы в AdMe.ru очарованы красотой таких разных женщин и не всегда можем решить, кто нам нравится больше.

1. Versace — Приянка Чопра

Приянке очень идет этот оттенок розового. Нам понравились и изящные туфли на каблучке в цвет наряда, которые она выбрала.

2. Bottega Veneta — Кайли Дженнер

Кайли выбрала сумку и босоножки на шпильке в цвет платья, и нам кажется, что эти аксессуары делают ее образ превосходным.

3. Chanel Haute Couture — Тильда Суинтон

Для Венецианского кинофестиваля Тильда дополнила образ железной маской, отдавая дань карнавальной традиции этой местности. Вместо ботильонов как у модели выбор пал на элегантные лодочки.

4. Giorgio Armani — Кейт Бланшетт

Роскошное платье не требует дополнительных аксессуаров, а золотистые волосы Кейт прекрасно оттеняют темный низ наряда.

5. Stella McCartney — Дрю Бэрримор

Актриса выбрала открытые босоножки в цвет платья, которые помогли ей вытянуть силуэт.

6. Elie Saab — Сандра О

Звезда сериала «Убивая Еву» отказалась от объемных сережек как у модели, что позволило ей показать изящную линию шеи.

7. Rodarte — Кирстен Данст

Кирстен выгодно подчеркнула легкость платья невесомым шарфом, напоминающим весеннюю зелень.

8. Oscar de la Renta — Николь Кидман

Стилисты Николь уменьшили разрез платья сбоку, сделав образ более сдержанным.

9. Elie Saab — Блейк Лайвли

Актриса выбрала босоножки с тонкими ремешками, которые очень гармонируют с бахромой платья.

10. Marchesa — Кэти Перри

Певица подобрала к платью ажурные длинные сережки, которые повторяют ажурный узор платья.

11. Rodarte — Николь Кидман

Николь сделала высокую прическу, позволяющую увидеть ее красивые плечи. Плетение золотых босоножек перекликается с узором лифа.

12. Michael Kors — Кейт Хадсон

Кейт отказалась от пояса и выбрала более открытые босоножки, которые визуально сделали ноги еще длиннее.

13. Chanel — Марго Робби

Красная помада актрисы прекрасно гармонирует с оттенком переливающегося лифа.

14. Moschino — Хайди Клум

Ведущая шоу «Следующая топ-модель Германии» выбрала высокие ботфорты, которые удачно подчеркнули длину ее ног.

15. Valentino — Энн Хэтэуэй

Актриса выбрала этот наряд для бала Met Gala и привлекла к себе внимание ярким платьем и необычным аксессуаром в волосах.

16. Giambattista Valli — Рианна

Рианна отказалась от мрачной черной вуали, и наряд только выиграл от этого.

17. Balmain — Кайли Дженнер

Кайли пожертвовала черными очками и круглой сумочкой, и от этого образ перестал быть перегруженным.

18. Valentino — Дженнифер Энистон

Для выхода на мероприятие Academy Awards яркое платье актриса дополнила только клатчем в тон и выглядела великолепно.

19. Haider Ackermann — Тильда Суинтон

Тильда не побоялась ярко-желтого костюма из мужской коллекции и не прогадала.

20. Chanel — Марго Робби

Марго отказалась от массивных бус, и нам кажется, что платье сложного кроя от этого ничуть не проиграло.

21. Molly Goddard — Розамунд Пайк

Розамунд выбрала платье для церемонии «Золотой глобус — 2021». Она отказалась от свитера под платье, тем самым значительно повысив градус торжественности.

22. Stella McCartney — Кайли Миноуг

Кайли дополнила платье сложного кроя босоножками с интересной деталью, сделав образ более торжественным.

23. Miu Miu — Кортни Кардашьян

Кортни сочла черные шорты лишними для рождественского наряда и надела топ как платье.