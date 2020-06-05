20+ находок, которые доказывают, что в интернете можно отыскать что угодно

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Порой в поисках нужного в сети можно наткнуться на вещи, которые сражают своим креативом наповал. И, конечно, хочется поделиться найденным «сокровищем» со всем миром.

Мы в AdMe.ru оценили рвение дизайнеров, для которых каждый проект — это вызов. А теперь хотим поделиться с вами находками людей, которые на просторах интернета откопали настолько странные вещи, что даже не верится в то, что их можно купить.

«Сижу я тихонько вечером, выбираю диван себе в кабинет. И тут — он! Показал жене, она не одобрила»

Самое опасное ожерелье, которое можно надеть

Вероятно, можно издалека услышать приближение обладателя этих шорт

«Недавно заглянула на AliExpress, чтобы посмотреть технические мелочи. Неожиданно сайт предложил мне это кружевное чудо»

«Кого-то мне это напоминает... А! Меня же и напоминает»

«Дизайн этих туфель меня немного обескуражил»

«Нашла на AliExpress, теперь хочу»

Удобно: можно печатать даже на ходу

Теперь не отвертится, мол, у него лапки

«Нашел на AliExpress эту маску для сна. Как думаете?»

Белье для любителей фастфуда

Группа находок на AliExpress предлагает кошмар трипофоба

«Нашел на AliExpress самый лучший товар: расческу для превращения в Шуфутинского»

Для тех, кто ни на секунду не хочет расставаться с любимыми рыбками

«Смотри, что я нашел на AliExpress»

«Искал обувь для школы, нашел ботинки со школьными принадлежностями»

«Я отыскал на AliExpress костюм мечты»

«Я вроде даже хочу одну такую»

Когда просто есть лапшу уже недостаточно

Кольцо для истинных сладкоежек или желающих заманить на руку пару муравьев

Представьте, что она просто крепко сжимает вашу руку во время вождения.

«Что поразило меня в азиатской культуре, так это тюнинг японских и китайских авто. Кружевной апгрейд вообще без берегов»

«Чуваки, нашел на AliExpress футболку с лавашом»

«Тьфу, ты просто не понимаешь»

«Это то, чего я всегда хотел: серебряный кулон за $ 200 с двумя червяками»

Находка на AliExpress

Очень респектабельно

«Гигантские штаны. Они удлинят мои ноги?»

В эфире рубрика «Веселые находки на AliExpress»

«Нашел сандалии, которые можно носить, если ваши ноги сегодня выглядят плохо»