20+ модных предметов гардероба, к создателям которых есть парочка вопросов

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Современная мода довольно часто нас всех удивляет. Иногда это приятное удивление, следом за которым накрывает восхищение и желание тут же броситься в магазин. А иногда то, что создают дизайнеры, выглядит неоднозначно и не всегда понятно.

AdMe.ru изучил несколько социальных сетей и теперь знает, какие модные вещи вызывают у людей больше всего вопросов.

«Искал ковер, и тут внезапно это»

Уверен, что у моей мамы были шторы из похожего материала. © 4×4Welder / Reddit

«Дорогая, а куда делся ковер?.. А, не бери в голову». © andriskah / Reddit

Заказчик: «Представьте себе спальник с руками и головой». Дизайнер:

Ковбойские ботинки в стиле «Холодного сердца» с рандомной дыркой? Да пожалуйста

«Мне понадобилось секунд 30, чтобы прочитать надпись»

«Всегда выбирай добро» (Always choose kindness).

Джинсовые вещи, конечно, всегда актуальны, но это...

«Нашла их в комиссионном магазине»

Я бы все свои деньги отдала за них. © minion****er247 / Reddit

— А где джемпер? — Это вырезы с джемпером. — Тогда другое дело.

Довольно круто, но выглядит так, словно она надела на себя сумку

«Мне просто интересно, пахнут ли они как бургеры»

На секунду я подумал, что это бургер, который сделан в форме ботинка. © Pen_Ninja / Reddit

Этот цветочный свитер выглядит так, словно он весь в пятнах

Биоразлагаемые кроссовки. Окружающая среда будет довольна

«Спасибо незнакомой женщине, которая сегодня скрасила мое ожидание в очереди в почтовом отделении»

Сандалии? Баскетбольные кроссовки? А почему бы не все сразу

«Этот свитер у моей жены уже больше 10 лет, но она все еще задается вопросом, почему они не нарисовали орла вместо буквы V»

Какое лето — такие и сандалии

Похоже, когда они говорят о высокой моде, имеется ввиду буквально высокая

«Коллега сегодня узрела. Вшит в туфлю намертво. И как такое стирать?»

«Ходили с женой по одному сетевому магазину. И тут.... У моей бабушки был точно такой же тюль»

Устала нести — кати

Интересно, а кто-нибудь видел людей в этом?

Очень удобно: и ноги не натрешь, и посуда всегда чистая!

Смешанные чувства

«Вчера гуляла по ТЦ в ожидании мужа с работы. Зашла в обувной и нашла чудо-юдо-галоши»

«У меня слов нет, просто посмотрите на это»