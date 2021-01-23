20+ модных предметов гардероба, к создателям которых есть парочка вопросов
Современная мода довольно часто нас всех удивляет. Иногда это приятное удивление, следом за которым накрывает восхищение и желание тут же броситься в магазин. А иногда то, что создают дизайнеры, выглядит неоднозначно и не всегда понятно.
AdMe.ru изучил несколько социальных сетей и теперь знает, какие модные вещи вызывают у людей больше всего вопросов.
«Искал ковер, и тут внезапно это»
- Уверен, что у моей мамы были шторы из похожего материала. © 4×4Welder / Reddit
- «Дорогая, а куда делся ковер?.. А, не бери в голову». © andriskah / Reddit
Заказчик: «Представьте себе спальник с руками и головой».
Дизайнер:
Ковбойские ботинки в стиле «Холодного сердца» с рандомной дыркой? Да пожалуйста
«Мне понадобилось секунд 30, чтобы прочитать надпись»
«Всегда выбирай добро» (Always choose kindness).
Джинсовые вещи, конечно, всегда актуальны, но это...
«Нашла их в комиссионном магазине»
- Я бы все свои деньги отдала за них. © minion****er247 / Reddit
— А где джемпер?
— Это вырезы с джемпером.
— Тогда другое дело.
Довольно круто, но выглядит так, словно она надела на себя сумку
«Мне просто интересно, пахнут ли они как бургеры»
- На секунду я подумал, что это бургер, который сделан в форме ботинка. © Pen_Ninja / Reddit
Этот цветочный свитер выглядит так, словно он весь в пятнах
Биоразлагаемые кроссовки. Окружающая среда будет довольна
«Спасибо незнакомой женщине, которая сегодня скрасила мое ожидание в очереди в почтовом отделении»
Сандалии? Баскетбольные кроссовки? А почему бы не все сразу
«Этот свитер у моей жены уже больше 10 лет, но она все еще задается вопросом, почему они не нарисовали орла вместо буквы V»
Какое лето — такие и сандалии
Похоже, когда они говорят о высокой моде, имеется ввиду буквально высокая
«Коллега сегодня узрела. Вшит в туфлю намертво. И как такое стирать?»
«Ходили с женой по одному сетевому магазину. И тут.... У моей бабушки был точно такой же тюль»
Устала нести — кати
Интересно, а кто-нибудь видел людей в этом?
Очень удобно: и ноги не натрешь, и посуда всегда чистая!
Смешанные чувства
«Вчера гуляла по ТЦ в ожидании мужа с работы. Зашла в обувной и нашла чудо-юдо-галоши»
«У меня слов нет, просто посмотрите на это»
Вы наверняка тоже натыкались на безумные вещи в интернете или магазине, расскажите о них и, если можете, покажите.