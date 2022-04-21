20 искусных мастеров и мастериц, которые подарили бросовым вещам вторую жизнь, и те заиграли новыми красками

С ненужными вещами можно поступить по-разному: выбросить, отдать их знакомым или подарить им вторую жизнь, переделав во что-то оригинальное. Правда, последняя опция доступна не всем, а только талантливым рукодельницам и рукодельникам. Зато в итоге можно получить действительно уникальную вещицу. А еще это отличная возможность позаботиться об экологии.

Мы в AdMe.ru приветствуем творческий подход во всем. Поэтому не могли пройти мимо работ людей, которые стараются вдохнуть новую жизнь в те вещи, которые многие просто выбросили бы на свалку.

«Подвеска, которую я сделала из косточки авокадо»

Абстрактная скульптура, выточенная из скейтборда

«Моя жена превратила наши старые абажуры в настольные лампы. Выглядят невероятно»

«Нашла этот столик на обочине дороги»

«Я превратила бабушкин блейзер, висевший в шкафу, в куртку-бомбер»

«Переделал старинный диван своей матери, который стоял на чердаке»

«Эти топы я купила в секонд-хенде и покрасила с помощью авокадо»

Серьги из засушенных цветов, смоченных в смоле

Впечатляющая работа

Старые дуршлаги получили новую жизнь в виде подвесных кашпо

«Я смастерила эту сумку из старых джинсов»

Серьги, сделанные из днища банок из-под газировки

«Я соорудил лампу из переработанной древесины, из которой был сделан фундамент нашего гаража, металлических труб и бетона»

«Я смастерила гирлянду из найденных коряг и морских раковин. Она издает красивый звук»

1 джинсы + 1 вельветовые брюки = 1 классная куртка!

«Моя вторая половинка сшила это одеяло из моих старых клетчатых рубашек. В том числе из той, которую я надевал на наше первое свидание»

Кашпо из ботинка

«Моя мама любит мастерить подушки и одеяла из старых галстуков. Она сшила мне это прекрасное одеяло на день рождения»

«Сшила платье с разными принтами из нескольких подержанных и винтажных вещей»

Ящик из-под шоколада 1960-х годов превратился в прикроватную тумбочку