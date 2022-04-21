20 искусных мастеров и мастериц, которые подарили бросовым вещам вторую жизнь, и те заиграли новыми красками
С ненужными вещами можно поступить по-разному: выбросить, отдать их знакомым или подарить им вторую жизнь, переделав во что-то оригинальное. Правда, последняя опция доступна не всем, а только талантливым рукодельницам и рукодельникам. Зато в итоге можно получить действительно уникальную вещицу. А еще это отличная возможность позаботиться об экологии.
Мы в AdMe.ru приветствуем творческий подход во всем. Поэтому не могли пройти мимо работ людей, которые стараются вдохнуть новую жизнь в те вещи, которые многие просто выбросили бы на свалку.
«Подвеска, которую я сделала из косточки авокадо»
Абстрактная скульптура, выточенная из скейтборда
«Моя жена превратила наши старые абажуры в настольные лампы. Выглядят невероятно»
«Нашла этот столик на обочине дороги»
«Я превратила бабушкин блейзер, висевший в шкафу, в куртку-бомбер»
«Переделал старинный диван своей матери, который стоял на чердаке»
«Эти топы я купила в секонд-хенде и покрасила с помощью авокадо»
Серьги из засушенных цветов, смоченных в смоле
Впечатляющая работа
Старые дуршлаги получили новую жизнь в виде подвесных кашпо
«Я смастерила эту сумку из старых джинсов»
Серьги, сделанные из днища банок из-под газировки
«Я соорудил лампу из переработанной древесины, из которой был сделан фундамент нашего гаража, металлических труб и бетона»
«Я смастерила гирлянду из найденных коряг и морских раковин. Она издает красивый звук»
1 джинсы + 1 вельветовые брюки = 1 классная куртка!
«Моя вторая половинка сшила это одеяло из моих старых клетчатых рубашек. В том числе из той, которую я надевал на наше первое свидание»
Кашпо из ботинка
«Моя мама любит мастерить подушки и одеяла из старых галстуков. Она сшила мне это прекрасное одеяло на день рождения»
«Сшила платье с разными принтами из нескольких подержанных и винтажных вещей»
Ящик из-под шоколада 1960-х годов превратился в прикроватную тумбочку
А как вы относитесь к рукоделию? Любите дарить вещам вторую жизнь или предпочитаете выбрасывать старые предметы и покупать новые?
Фото на превью monday_maybe / Reddit
AdMe/Дизайн/20 искусных мастеров и мастериц, которые подарили бросовым вещам вторую жизнь, и те заиграли новыми красками
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