20 лакомок, которые просто пошли поесть, а получили впечатлений на год вперед

В стремлении поразить старых клиентов и завлечь новых рестораны и кафе пускаются на разнообразнейшие уловки, и далеко не всегда они бывают удачными. Например, одно кафе решило подавать в качестве самостоятельной закуски корочки от пиццы.

Редакция AdMe.ru предпочитает концентрироваться на позитиве и поэтому решила собрать фотоистории людей, которые порядком повеселились, посетив в кафе, или ушли во вполне благодушном настроении.

«Вчера пришла в это кафе, и вот что мне выдали вместе с заказом — акварель. Ух ты! Теперь у меня новое любимое место»

«Кому-то взбрело в голову так подать мой салат»

«Я была в кофейне и заметила, что если смотреть на этих парней слева направо, то они выглядят как один человек, постепенно стареющий»

«Моя паста пришла в металлической упаковке»

Все стаканы в этом ресторане наклонные

«Ожидая еду в ресторане, я понял, что у меня такое же чувство стиля, как и у стола»

«Пришел в местное кафе на свой день рождения, и мне свечу воткнули прямо в мои креветки»

Вот такие милые чайные пакетики были в кафе

«Я был единственным посетителем кафе, и бариста решил развлечься»

«После посещения музея зашли с приятелем на обед в ресторан. Нам подали луковые кольца на воронке для масла»

«Вот такую тарелищу тако вынесли в ресторане для меня одного. Отвертка рядом, чтобы оценить масштаб»

«Крокеты были настолько вкусными, что меня ничуть не смутило отсутствие тарелки»

«Я заказал палочку моцареллы весом 450 грамм»

«Я получил кусок деревяшки, корзинку и газету. Жене же все подали на тарелочке»

«В моей местной кофейне вы можете распечатать короткий рассказ и прочитать его, пока ждете свой заказ»

«Эти масляные шарики были в буфете. Они легко намазывались, но в то же время не плавились»

«Завтрак мне подали на лопате»

Такую подачу тако сложно забыть

«На день рождения дочь предложила пойти в ресторан. Выпив чай, она взглянула на дно своей чашки и в шутку сказала: „Я вижу свое будущее в этих чаинках, и в нем... далматинцы“»

«А после ужина официант принес чек и календарь от ресторана».

«Наш сотрудник взял и, по сути, спалил шоколадные пирожные. И вот во что мы додумались их превратить»