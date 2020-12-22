20+ крутых вещиц, которые активируют в мозгу кнопку «Хочу получить это немедленно!»
Человек легко может довольствоваться только самым необходимым. Но иногда, увидев какую-нибудь губку для посуды в виде собачки, огромную морковку для обнимашек или кресло-медведя, мы влюбляемся сразу и бесповоротно и понимаем, что без этой штуковины из магазина и шага не ступим. Потому что некоторые вещи существуют для чистой радости.
Мы в AdMe.ru рекомендуем пересылать эту статью родным и близким в качестве готового списка подарков, ну или хотя бы занести запавшие в душу вещички в свой лист желаний. Посмотрите скорее, какие они офигенные.
1. Подставка для смартфона
2. Бескаркасное кресло в виде спящего медведя
3. Фигурка из сливочного масла в форме елочки для праздничного стола
4. Керамическая скалка с новогодними медведями
5. Держатель-такса для бумажных полотенец
6. Сахарница
7. Гигантская мягкая морковка для обнимашек
8. Прихватки в виде медвежьих лап
9. Клатч в виде романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение»
10. Нежные временные татуировки дополнят наряд или подчеркнут, что вы пара
11. Светильники в виде летающих полярных медведей
12. Оригами-горшок, который «растет» вместе с комнатным растением
13. Войлочный держатель для колец
14. Фигурная скалка для печенья
15. Клипсы-птички для пакетов и вскрытых упаковок с продуктами
17. Фигурные губки для мытья посуды
18. Елочная верхушка в виде Хогвартса
19. Деревянный пазл с котиками
20. Светильники-медузы
21. Футуристический головной убор
Бонус: «Взял котят из приюта. Теперь у них есть собственная гостиная»
А в какую вещь вы влюбились с первого взгляда и сразу купили?
Фото на превью moosyp***r / Reddit