20+ крутых вещиц, которые активируют в мозгу кнопку «Хочу получить это немедленно!»

Человек легко может довольствоваться только самым необходимым. Но иногда, увидев какую-нибудь губку для посуды в виде собачки, огромную морковку для обнимашек или кресло-медведя, мы влюбляемся сразу и бесповоротно и понимаем, что без этой штуковины из магазина и шага не ступим. Потому что некоторые вещи существуют для чистой радости.

Мы в AdMe.ru рекомендуем пересылать эту статью родным и близким в качестве готового списка подарков, ну или хотя бы занести запавшие в душу вещички в свой лист желаний. Посмотрите скорее, какие они офигенные.

1. Подставка для смартфона

2. Бескаркасное кресло в виде спящего медведя

3. Фигурка из сливочного масла в форме елочки для праздничного стола

4. Керамическая скалка с новогодними медведями

5. Держатель-такса для бумажных полотенец

6. Сахарница

7. Гигантская мягкая морковка для обнимашек

8. Прихватки в виде медвежьих лап

9. Клатч в виде романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение»

10. Нежные временные татуировки дополнят наряд или подчеркнут, что вы пара

11. Светильники в виде летающих полярных медведей

12. Оригами-горшок, который «растет» вместе с комнатным растением

13. Войлочный держатель для колец

14. Фигурная скалка для печенья

15. Клипсы-птички для пакетов и вскрытых упаковок с продуктами

17. Фигурные губки для мытья посуды

18. Елочная верхушка в виде Хогвартса

19. Деревянный пазл с котиками

20. Светильники-медузы

21. Футуристический головной убор

Бонус: «Взял котят из приюта. Теперь у них есть собственная гостиная»