20+ крутых вещей, которые стоит купить в подарок близким (Но вы непременно захотите оставить что-нибудь себе)
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Елка, мандарины и новые амбициозные планы — с чем еще ассоциируется у нас Новый год? Конечно, с подарками: всем так нравится их получать, но и дарить их не менее приятно. Выбор подарков своим родным и близким — нелегкая задача. У каждого из нас свои интересы и предпочтения, поэтому кто-то искренне обрадуется сувениру, а для кого-то наиболее ценными являются практичные подарки.
AdMe.ru, желая помочь вам в нелегком выборе, прошерстил AliExpress в поиске наиболее выигрышных вариантов того, как порадовать самые разные категории людей.
Для тех, кто больше всего любит сидеть дома под пледом с чашечкой какао
Носки в подарочной коробке
- Цена: ₽ 133,01
- Доставка: бесплатно
Пижамы для всей семьи
- Цена: ₽ 497,79–940,26
- Доставка: бесплатно
Гирлянда
- Цена: ₽ 443,14–1 224,71
- Доставка: бесплатно
Рождественские украшения
- Цена: ₽ 49,39
- Доставка: бесплатно
Фонарики
- Цена: ₽ 220,58
- Доставка: бесплатно
Для тех, кто готов жить в гараже и сдувать пылинки со своего железного коня
Автомобильные чехлы с подогревом
- Цена: ₽ 657,79–1 291,87
- Доставка: бесплатно
Автомобильный держатель для телефона
- Цена: ₽ 229,14–242,31
- Доставка: бесплатно
Музыкальная светодиодная лампа
- Цена: ₽ 117,87–131,03
- Доставка: бесплатно
Для тех, кто привык притягивать к себе взгляды окружающих
Цветные пряди для волос
- Цена: ₽ 19,10–32,27
- Доставка: бесплатно
Гель-лак «кошачий глаз»
- Цена: ₽ 68,16
- Доставка: бесплатно
Тату-стикеры
- Цена: ₽ 45,32
- Доставка: бесплатно
Маски для лица
- Цена: ₽ 56,48
- Доставка: бесплатно
Водостойкая губная помада
- Цена: ₽ 89,97–103,10
- Доставка: бесплатно
Для тех, кто засыпает и просыпается в обнимку со смартфоном
Зарядное устройство, которое подойдет практически для любого гаджета
- Цена: ₽ 695,44–832,68
- Доставка: бесплатно
Праздничный чехол для телефона
- Цена: ₽ 53,85–70,93
- Доставка: бесплатно
Магнитный светодиодный USB-кабель
- Цена: ₽ 60,42–122,15
- Доставка: бесплатно
USB-OTG-адаптер для смартфона, с помощью которого можно подключать к нему клавиатуру, джойстик и многое другое
- Цена: ₽ 67,64–86,69
- Доставка: бесплатно
Для шеф-повара вашего новогоднего стола
Узорная скалка
- Цена: ₽ 296,83–501,06
- Доставка: бесплатно
Украшения для бутылок
- Цена: ₽ 137,25
- Доставка: ₽ 41,38
Прихватки для горячего
- Цена: ₽ 159,58
- Доставка: бесплатно
Кармашки для столовых приборов
- Цена: ₽ 55,17
- Доставка: ₽ 47,94
Кому из близких вам сложнее всего выбрать новогодние подарки?