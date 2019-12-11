20+ крутых вещей, которые стоит купить в подарок близким (Но вы непременно захотите оставить что-нибудь себе)

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Елка, мандарины и новые амбициозные планы — с чем еще ассоциируется у нас Новый год? Конечно, с подарками: всем так нравится их получать, но и дарить их не менее приятно. Выбор подарков своим родным и близким — нелегкая задача. У каждого из нас свои интересы и предпочтения, поэтому кто-то искренне обрадуется сувениру, а для кого-то наиболее ценными являются практичные подарки.

AdMe.ru, желая помочь вам в нелегком выборе, прошерстил AliExpress в поиске наиболее выигрышных вариантов того, как порадовать самые разные категории людей.

Для тех, кто больше всего любит сидеть дома под пледом с чашечкой какао

Носки в подарочной коробке

Пижамы для всей семьи

Гирлянда

Рождественские украшения

Фонарики

Цена: ₽ 220,58

₽ 220,58 Доставка: бесплатно Купить онлайн .

Для тех, кто готов жить в гараже и сдувать пылинки со своего железного коня

Автомобильные чехлы с подогревом

Автомобильный держатель для телефона

Цена : ₽ 229,14–242,31

: ₽ 229,14–242,31 Доставка: бесплатно Купить онлайн .

Музыкальная светодиодная лампа

Для тех, кто привык притягивать к себе взгляды окружающих

Цветные пряди для волос

Гель-лак «кошачий глаз»

Цена: ₽ 68,16

₽ 68,16 Доставка: бесплатно Купить онлайн .

Тату-стикеры

Цена: ₽ 45,32

₽ 45,32 Доставка: бесплатно Купить онлайн .

Маски для лица

Цена: ₽ 56,48

₽ 56,48 Доставка: бесплатно Купить онлайн .

Водостойкая губная помада

Цена: ₽ 89,97–103,10

₽ 89,97–103,10 Доставка: бесплатно Купить онлайн .

Для тех, кто засыпает и просыпается в обнимку со смартфоном

Зарядное устройство, которое подойдет практически для любого гаджета

Цена: ₽ 695,44–832,68

₽ 695,44–832,68 Доставка: бесплатно Купить онлайн .

Праздничный чехол для телефона

Цена: ₽ 53,85–70,93

₽ 53,85–70,93 Доставка: бесплатно Купить онлайн .

Магнитный светодиодный USB-кабель

Цена: ₽ 60,42–122,15

₽ 60,42–122,15 Доставка: бесплатно Купить онлайн .

USB-OTG-адаптер для смартфона, с помощью которого можно подключать к нему клавиатуру, джойстик и многое другое

Цена: ₽ 67,64–86,69

₽ 67,64–86,69 Доставка: бесплатно Купить онлайн .

Для шеф-повара вашего новогоднего стола

Узорная скалка

Цена: ₽ 296,83–501,06

₽ 296,83–501,06 Доставка: бесплатно Купить онлайн .

Украшения для бутылок

Прихватки для горячего

Цена: ₽ 159,58

₽ 159,58 Доставка: бесплатно Купить онлайн .

Кармашки для столовых приборов