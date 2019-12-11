20+ крутых вещей, которые стоит купить в подарок близким (Но вы непременно захотите оставить что-нибудь себе)

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Елка, мандарины и новые амбициозные планы — с чем еще ассоциируется у нас Новый год? Конечно, с подарками: всем так нравится их получать, но и дарить их не менее приятно. Выбор подарков своим родным и близким — нелегкая задача. У каждого из нас свои интересы и предпочтения, поэтому кто-то искренне обрадуется сувениру, а для кого-то наиболее ценными являются практичные подарки.

AdMe.ru, желая помочь вам в нелегком выборе, прошерстил AliExpress в поиске наиболее выигрышных вариантов того, как порадовать самые разные категории людей.

Для тех, кто больше всего любит сидеть дома под пледом с чашечкой какао

Носки в подарочной коробке

  • Цена: ₽ 133,01
  • Доставка: бесплатно

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Пижамы для всей семьи

  • Цена: ₽ 497,79–940,26
  • Доставка: бесплатно

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Гирлянда

  • Цена: ₽ 443,14–1 224,71
  • Доставка: бесплатно

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Рождественские украшения

  • Цена: ₽ 49,39
  • Доставка: бесплатно

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Фонарики

  • Цена:  220,58
  • Доставка: бесплатно

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Для тех, кто готов жить в гараже и сдувать пылинки со своего железного коня

Автомобильные чехлы с подогревом

  • Цена: ₽ 657,79–1 291,87
  • Доставка: бесплатно

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Автомобильный держатель для телефона

  • Цена: ₽ 229,14–242,31
  • Доставка: бесплатно

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Музыкальная светодиодная лампа

  • Цена: ₽ 117,87–131,03
  • Доставка: бесплатно

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Для тех, кто привык притягивать к себе взгляды окружающих

Цветные пряди для волос

  • Цена: ₽ 19,10–32,27
  • Доставка: бесплатно

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Гель-лак «кошачий глаз»

  • Цена: ₽ 68,16
  • Доставка: бесплатно

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Тату-стикеры

  • Цена: ₽ 45,32
  • Доставка: бесплатно

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Маски для лица

  • Цена: ₽ 56,48
  • Доставка: бесплатно

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Водостойкая губная помада

  • Цена: ₽ 89,97–103,10
  • Доставка: бесплатно

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Для тех, кто засыпает и просыпается в обнимку со смартфоном

Зарядное устройство, которое подойдет практически для любого гаджета

  • Цена: ₽ 695,44–832,68
  • Доставка: бесплатно

Купить онлайн.

Праздничный чехол для телефона

  • Цена: ₽ 53,85–70,93
  • Доставка: бесплатно

Купить онлайн.

Магнитный светодиодный USB-кабель

  • Цена: ₽ 60,42–122,15
  • Доставка: бесплатно

Купить онлайн.

USB-OTG-адаптер для смартфона, с помощью которого можно подключать к нему клавиатуру, джойстик и многое другое

  • Цена: ₽ 67,64–86,69
  • Доставка: бесплатно

Купить онлайн.

Для шеф-повара вашего новогоднего стола

Узорная скалка

  • Цена: ₽ 296,83–501,06
  • Доставка: бесплатно

Купить онлайн.

Украшения для бутылок

  • Цена: ₽ 137,25
  • Доставка: ₽ 41,38

Купить онлайн.

Прихватки для горячего

  • Цена: ₽ 159,58
  • Доставка: бесплатно

Купить онлайн.

Кармашки для столовых приборов

  • Цена: ₽ 55,17
  • Доставка: ₽ 47,94

Купить онлайн.

Кому из близких вам сложнее всего выбрать новогодние подарки?

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29
31
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