20+ крутых вещей, глядя на которые хочется, как в детстве, топнуть ножкой и закричать: «Купи!»
Сложно удивить современного потребителя, который видел уже все, что только возможно. Ан нет, появляются новые дизайнеры с уникальным пониманием мира, и мы получаем такие шедевры, как светящаяся обувь, пакеты молока далеко не из картона и велосипеды с футуристическим дизайном.
AdMe.ru испытывает неописуемую радость, когда находит очередные крутые проявления креативности дизайнеров.
Подушки для любителей гор
Потрясающий сервиз
Незабываемая вазочка
Держатель AirPods
Запоминающееся кашпо
Значок «Windows Paint»
Зеркало, в котором есть капелька волшебства
Воздушная люстра со смыслом
Вы догадались, из чего сделаны эти «пакеты» молока?
Керамика.
Очаровательный хвостик
Серьги с секретом
Галоши ХХI века
Столик для гостиной, который оценят любители ночных клубов
Куда нести деньги?
Игрушки для любителей черного
Велосипед из будущего
Креативная чашка, которая поднимет настроение даже в пасмурную погоду
Как вам такое видение произведения Ван Гога?
Клавиатура для тех, кто любит выделиться
Дизайн столовых приборов, от которых не отвести взгляд
Опасная уточка
«Эти туфли — самая крутая вещь, которую я видела за последние годы!»
У вас зеркало расплавилось
Сложно поверить, но это рюкзак
Сказочная обувь для феи
А у вас есть любимые оригинальные вещицы?
Фото на превью misho_designs / Instagram
Поделиться этой статьёй