20+ крутых вещей, глядя на которые хочется, как в детстве, топнуть ножкой и закричать: «Купи!»

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Сложно удивить современного потребителя, который видел уже все, что только возможно. Ан нет, появляются новые дизайнеры с уникальным пониманием мира, и мы получаем такие шедевры, как светящаяся обувь, пакеты молока далеко не из картона и велосипеды с футуристическим дизайном.

AdMe.ru испытывает неописуемую радость, когда находит очередные крутые проявления креативности дизайнеров.

Подушки для любителей гор

Потрясающий сервиз

Незабываемая вазочка

Держатель AirPods

Запоминающееся кашпо

Значок «Windows Paint»

Зеркало, в котором есть капелька волшебства

Воздушная люстра со смыслом

Вы догадались, из чего сделаны эти «пакеты» молока?

Керамика.

Очаровательный хвостик

Серьги с секретом

Галоши ХХI века

Столик для гостиной, который оценят любители ночных клубов

Куда нести деньги?

Игрушки для любителей черного

Велосипед из будущего

Креативная чашка, которая поднимет настроение даже в пасмурную погоду

Как вам такое видение произведения Ван Гога?

Клавиатура для тех, кто любит выделиться

Дизайн столовых приборов, от которых не отвести взгляд

Опасная уточка

«Эти туфли — самая крутая вещь, которую я видела за последние годы!»

У вас зеркало расплавилось

Сложно поверить, но это рюкзак

Сказочная обувь для феи