20+ умельцев с золотыми руками, которым могут позавидовать кутюрье

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Всегда приятно наблюдать за работой профессионалов, и неважно, это специалисты с дипломом или самоучки: главное, что от результата их работы невозможно оторвать взгляд. Всего лишь швейная машинка, игла, нитка, немного фантазии — и на свет рождаются предметы гардероба, которым буквально подарили вторую жизнь.

Мы в AdMe.ru обожаем смотреть на плоды творчества людей, которые из обычной ткани способны создать настоящие шедевры. А судя по бонусу в конце статьи, такие мастера своего дела не обходят стороной и наряды для братьев наших меньших.

«Я воссоздала платье бабочки с иллюстрации начала 1900-х годов!»

Кто бы мог подумать, что сарафан сделан из этого

«Обновила старое платье-макси»

Эта куртка сшита из занавески и одеяла

«Вышила губки с вишенкой»

«Моя первая столь глобальная вышивка на одежде»

«Вот такого викинга и воронов нарисовала для своего сынули. Попросил чего-то брутального и черно-белого, ну и (дословно) „дядьку с бородой и птичками“»

«Сделала несколько уютных и теплых шарфов из натурального шелка и шерсти»

«Сшила малобюджетную модель дорогого платья»

«Пыталась воссоздать платье в стиле 60-х из сериала „Королевский гамбит“»

«Индивидуальный заказ, который я сделала вчера»

«Мое любимое платье, которое я сшила из остатков материала»

«Иногда 1 + 1 = 1! Две рубашки из гаражных распродаж становятся одной рубашкой с запахом на рукавах»

«Превратила старую толстовку и обрезки ткани в платье-свитер»

«На роспись этого костюма у меня ушло около 30 часов»

Топ-бюстье из старых джинсов

Переработано: 3 старые футболки в 1 новую

«Подсолнухи, которые у меня получились»

Превращение сумки из IKEA в ветровку

Вот что можно сделать из старой мужской кофты

«У меня были старые джинсы, поэтому я попробовала рисовать по ткани. Несколько дней шитья и рисования, и я очень довольна результатом»

«Мой взгляд на „черное платье мести“ принцессы Дианы»

Бонус: «Шил рубашки и подходящие галстуки для моих 5 кошек. Это было весело»