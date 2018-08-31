20 крутых штук с AliExpress, которые вы сможете купить меньше чем за $ 3 (Самое обалденное мы оставили под конец)

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AliExpress порой бывает просто незаменим. Особенно когда хочется чего-то эдакого, да еще и за небольшие деньги. В нашей статье вы сможете подсмотреть массу крутых вариантов, которые можно купить в пределах $ 3. Например, фартук для бритья или нож для арбуза. А в конце статьи мы приготовили маленький подарок — видео, от которого все ваши стрессы как рукой снимет.