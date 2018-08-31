20 крутых штук с AliExpress, которые вы сможете купить меньше чем за $ 3 (Самое обалденное мы оставили под конец)

AliExpress порой бывает просто незаменим. Особенно когда хочется чего-то эдакого, да еще и за небольшие деньги. В нашей статье вы сможете подсмотреть массу крутых вариантов, которые можно купить в пределах $ 3. Например, фартук для бритья или нож для арбуза. А в конце статьи мы приготовили маленький подарок — видео, от которого все ваши стрессы как рукой снимет.

Мы в AdMe.ru уже купили все эти полезные мелочи, а что бы вы приобрели не задумываясь?

20. Кошачий массажер

Купить можно здесь.

19. Устройство для определения размера детской ноги

Купить можно здесь.

18. Дорожная подушка

Купить можно здесь.

17. Креативные стикеры

Купить можно здесь.

16. Шпажки-котики

Купить можно здесь.

15. Грелка для рук

Купить можно здесь.

14. Мерная ложка, которую можно регулировать

Купить можно здесь.

13. Спортивные сумки на пояс

Купить можно здесь.

12. Носки с собачьими принтами

Купить можно здесь.

11. Фартук для бритья

Купить можно здесь.

10. Нож для арбуза

Купить можно здесь.

9. Закладки для книг

Купить можно здесь.

8. Мешки для стирки

Купить можно здесь.

7. Держатель для тапочек

Купить можно здесь.

6. Оригинальные емкости для напитков

Купить можно здесь.

5. Вечный календарь

Купить можно здесь.

4. Настенные крючки

Купить можно здесь.

3. Красочная ложка

Купить можно здесь.

2. Забавные формочки для кексов

Купить можно здесь.

1. Игрушки-антистресс

Купить можно здесь.

Посмотрите на них в действии

Фото на превью aliexpress, aliexpress

61 На склад!
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