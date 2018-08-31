20 крутых штук с AliExpress, которые вы сможете купить меньше чем за $ 3 (Самое обалденное мы оставили под конец)
AliExpress порой бывает просто незаменим. Особенно когда хочется чего-то эдакого, да еще и за небольшие деньги. В нашей статье вы сможете подсмотреть массу крутых вариантов, которые можно купить в пределах $ 3. Например, фартук для бритья или нож для арбуза. А в конце статьи мы приготовили маленький подарок — видео, от которого все ваши стрессы как рукой снимет.
Мы в AdMe.ru уже купили все эти полезные мелочи, а что бы вы приобрели не задумываясь?
20. Кошачий массажер
19. Устройство для определения размера детской ноги
18. Дорожная подушка
17. Креативные стикеры
16. Шпажки-котики
15. Грелка для рук
14. Мерная ложка, которую можно регулировать
13. Спортивные сумки на пояс
12. Носки с собачьими принтами
11. Фартук для бритья
10. Нож для арбуза
9. Закладки для книг
8. Мешки для стирки
7. Держатель для тапочек
6. Оригинальные емкости для напитков
5. Вечный календарь
4. Настенные крючки
3. Красочная ложка
2. Забавные формочки для кексов
1. Игрушки-антистресс
Посмотрите на них в действии
Фото на превью aliexpress, aliexpress