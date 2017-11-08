20 визиток, которые затмили своей крутостью тех, чьи имена на них написаны
Сделать крутую визитную карточку, которая поможет компании выделиться на фоне тысячи конкурентов, — это настоящее искусство.
AdMe.ru собрал 20 визиток, которые отличаются оригинальным исполнением, а некоторые могут даже пригодиться в хозяйстве.
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Временная татуировка и визитка тату-салона по совместительству
Маленький коврик для йоги — и считайте, что к занятию вы почти готовы
Визитная карточка настоящего сомелье
Адвокат по разводом оставил контактную информацию на обеих половинах визитки
Фитнес-тренер поможет убрать все лишнее
Визитка фотографа
С помощью этой визитки можно даже велосипед починить
Можно не только причесаться, но и сыграть мелодию, проведя пальцем по зубчикам визитки
Визитка специалиста по выживанию в диких условиях. Изготовлена из сушеного мяса
Визитка, которой можно писать и даже рисовать
Этот парикмахер знает, что девушкам вечно не хватает шпилек для волос
Легкими движениями рук конфета превращается... в визитку!
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Фото на превью adsoftheworld.com