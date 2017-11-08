20 визиток, которые затмили своей крутостью тех, чьи имена на них написаны

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Сделать крутую визитную карточку, которая поможет компании выделиться на фоне тысячи конкурентов, — это настоящее искусство. AdMe.ru собрал 20 визиток, которые отличаются оригинальным исполнением, а некоторые могут даже пригодиться в хозяйстве.

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Маленький коврик для йоги — и считайте, что к занятию вы почти готовы

Визитная карточка настоящего сомелье

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Фитнес-тренер поможет убрать все лишнее

Визитка фотографа

С помощью этой визитки можно даже велосипед починить

Можно не только причесаться, но и сыграть мелодию, проведя пальцем по зубчикам визитки

Визитка специалиста по выживанию в диких условиях. Изготовлена из сушеного мяса

Визитка, которой можно писать и даже рисовать

Этот парикмахер знает, что девушкам вечно не хватает шпилек для волос

Легкими движениями рук конфета превращается... в визитку!

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