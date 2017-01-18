20 крутейших домов, куда хочется переехать прямо сейчас

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Вы когда-нибудь задумывались, как выглядят самые дорогие дома в мире и какие жилища строят себе архитекторы? Где живут супергерои-миллиардеры из голливудских фильмов, у кого вместо крыши бассейн, и как выглядит самый узкий в мире дом? AdMe.ru приготовил для вас подборку необычных домов, вилл и особняков, поразивших весь мир своим смелым дизайном.

Стеклянный дом (Япония)

Этот невероятный дом создан для любителей естественного света, которые не прочь пожить у всех на виду. Здание находится на самой густонаселенной улице Токио. Здесь нет отдельных комнат, но есть разные уровни и «ветви», чтобы все жители дома постоянно чувствовали себя частью единого сообщества.

Гелиодом (Франция)

Дом, похожий на юлу, придуман как экологичное жилище. Он расположен под определенным углом к солнцу, чтобы получить максимум энергии благодаря солнечным панелями. Этого вполне хватает для обогрева, освещения и других нужд.

Дом-раковина «Наутилус» (Мексика)

Воплощение органической архитектуры в сочетании с эстетикой биотека. Лучи света, проникающие через разноцветные стекла, наполняют дом яркими бликами. Шершавые на ощупь крепкие стены легко устоят при землетрясении, по полу стелется живой растительный ковер, а тропинки из камня ведут к жилым комнатам.

Дом-камень (Португалия)

Это загадочное жилище напоминает дом пещерного человека, дожившего до наших дней. Построенный между двух камней, покрытый мхом и черепицей, с открытым бассейном и каменным сараем, он привлекает тысячи туристов ежегодно.

Дом-гусеница (Чили)

12 морских грузовых контейнеров пригодились Себастьяну Ирразавалу, чтобы построить для своей семьи современный и экономичный дом. Благодаря продуманному дизайну и правильному расположению стекол основные комнаты максимально заполнены солнечным светом от восхода до заката.

Дом-отшельник на реке Дрина (Сербия)

Раз в несколько лет бурные потоки реки уносят дом, но местные жители каждый раз восстанавливают его. Самая первая избушка появилась здесь в 1969 году. Тогда здесь собиралась молодежь, звучали песни. Сегодня домик можно арендовать на пару дней для отдыха.

Стеклянный павильон (США)

Этот современный дом в духе минимализма, сделанный из самых дорогих и роскошных материалов, стоит $ 29 млн. Детище архитектора Стива Германа, который потратил на его строительство 6 лет, он превосходен вплоть до мелочей, но до сих пор не может найти себе жильцов.

Особняк Железного человека (США)

Шикарный особняк Razor Residence известен киноманам как резиденция Железного человека из одноименного фильма по комиксам Marvel. Хотя в фильме благодаря спецэффектам дом выглядит немного иначе снаружи, после ошеломительного успеха картины в прокате дом ушел с молотка за $ 117 млн сразу после окончания съемок.

Дом Хоббита (Великобритания)

Домиком, напоминающим жилище хоббита, мало кого увидишь. Но здесь речь идет об автономном экожилище. На его постройку ушло 3 000 евро и лишь натуральные материалы, а его главный проектировщик выложил в сеть все чертежи и подсказки для тех, кто захочет построить такой же. Затерянный в лесах Уэльса, его дом существует независимо от внешнего мира.

Дом Медузы (Испания)

Соседние здания закрывали собой вид на море, поэтому огромный бассейн превратился в крышу этого великолепного особняка. Волны создают причудливые блики в гостиной, а голубой свет заливает все комнаты благодаря панорамным окнам.

Дом Керета (Польша)

Известен как самый узкий дом в мире. Лишь 122 см в самом широком проеме здания. Но из-за строгих законов в самой Польше дом зарегистрирован как арт-инсталляция. Название здания объясняется просто: дом посвящен израильскому писателю и режиссеру Этгару Керету.

«Антилия» (Индия)

Это самый дорогой в мире дом стоимостью $ 1 млрд. 27 этажей, спортивный центр, танцевальная студия, 3 вертолетные площадки, частный кинотеатр и сотни комнат для одной небольшой семьи индийских богачей.

Дом-сфера с обзором на 360 градусов (Новая Зеландия)

Создатель этого чуда мечтал сделать взрослую версию домика на дереве. Skysphere Tiny House, дом-сфера с обзором на 360 градусов, — это идеальное место, чтобы уединиться и отдохнуть. В нем есть мини-бар, плазменный экран и система «умный дом», которой можно управлять при помощи смартфона.

Уолстром-хаус (США)

Асимметричный дом Джона Лотнера, который создал моду на подобные дома в Калифорнии. Построенный в 1964 году, этот шедевр является воплощением классических принципов органической архитектуры, когда каждое здание проектируется индивидуально под особенности конкретной местности, чтобы совершенно вписаться в нее.

Зеркальный куб (Швеция)

Это сооружение стало одним из отелей серии Tree Hotel, представляющих собой домики на деревьях. Невидимый снаружи и уютный внутри. Одна ночь в зеркальном кубе обойдется примерно в 500 евро, а в качестве угощений туристов ждут блюда шведской кухни.

Железный дом (США)

На постройку и отделку этого дома ушло 110 тонн железа, но работы продолжаются. Строительство велось так долго, что сам архитектор так и не дожил до момента, когда дом был почти завершен. С тех пор строение пустует.

Дом на пилоне (Австралия)

Название дома объясняется тем, что пилон — это единственное, на чем держится особняк. Попасть в него можно только по мосту. Под основанием дома — автострада, а с балкона открывается восхитительный вид на океан.

Дом Флинстоунов (США)

Одним кажется, будто этот дом похож на жилища каменного века, другим он напоминает черепушку животного. Отсюда открывается шикарный вид на горы и океан. Но несмотря на необычный дизайн, никто не спешит с покупкой дома: его арендуют для вечеринок или показывают туристам во время экскурсий.

Дом Кимбалл (Доминиканская Республика)

Превосходный дизайн, смесь элементов, конструкций и линий — эта частная вилла стала воплощением стиля и элегантности. Владельцы любят проводить здесь выходные с друзьями, а в остальное время сдают ее всем, кто готов выложить за ночь здесь круглую сумму.

Дом над водопадом (США)

В 1930-е перед архитектором стояла непростая задача: разместить здание на выступающем скалистом участке над водопадом. Ни одно дерево на участке не было вырублено, ландшафт полностью сохранен, а дом идеально выписан в него. Несколько десятилетий семья Кауфмана отдыхала здесь, после чего дом над водопадом превратили в музей.