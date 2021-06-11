20+ компаний, которые позаботились о клиентах, как о детях родных

Рынок товаров и услуг сейчас настолько обширен, что укрепиться на нем с помощью традиционных маркетинговых приемов уже не получается. Поэтому многие компании перестают гнаться за потребителем, а стараются заслужить его доверие искренней добротой и заботой. Примерами такого обслуживания пользователи охотно делятся в интернете. А это ли не лучшая реклама.

Мы в AdMe.ru уверены, что за компаниями, заботящимися о клиентах, будущее. И позавидовали белой завистью героям нашей подборки, которым повезло столкнуться с таким первоклассным сервисом.

Классно придумали. А для своих вещей крючок с другой стороны

У этого сиденья для унитаза есть специальная ручка, чтобы поднимать его

«Смотрите, что сделал электрик, который ставил розетки на нашей новой кухне. Он привел все винтики в вертикальное положение»

В Amazon прикрепили зеркала в верхней части шкафчиков. Больше не надо прыгать как безумный, чтобы увидеть, что же там лежит

Тележка из будущего! Когда вы ставите в нее продукты, она сама сканирует их, а потом списывает оплату с вашего счета

«Живу в Англии, заказал коробки для переезда. В них положили пакетик чая, чтобы поддержать меня в этом непростом деле»

«Скотч и маркер внутри. Удачи с переездом!»

«Не люблю этикетки на одежде, поэтому всегда их срезаю. Получается как на фото слева. А тут купил шорты, по этикетке которых сразу можно понять, от какой она вещи»

«Сегодня пришла оргтехника вот в такой коробке. Поставщик сделал мой день»

«В туалете моего колледжа лежат бесплатные прокладки и тампоны»

«Если нужно, возьмите».

Наконец-то кому-то в голову пришла эта идея. Больше не надо беситься, когда блистер с таблетками не влезает в упаковку, потому что мешает инструкция

У этого кокоса есть ключ, как у банки с газировкой, чтобы его легче было открыть

В австралийском KFC теперь дают бумажные пакеты и деревянные ложки вместо пластиковых

«Кажется, я нашел самые лучшие карандаши. После использования их можно посадить в землю, и из зеленого кончика вырастет саженец»

В японском Starbucks впервые появилась вывеска на языке жестов

У этой чашки есть специальная заслонка, защищающая усы во время питья

Питер, автобус в Пулково. В салоне висит табло вылета и прилета самолетов. Очень удобно

«Когда зеркало у меня в ванной запотевает, на нем появляются бабочки. А потом исчезают»

На упаковках овощей в Великобритании часто указывают имя фермера, который их вырастил

«Выращено в Великобритании Ричардом Уилсоном».

Дверь в этот туалет затемняется, когда внутри кто-то есть, и становится прозрачной, когда кабинка свободна

На входе в этот японский туалет висит табло, позволяющее узнать, есть ли свободные кабинки, не входя внутрь

В местном Burger King начали использовать крышки, не требующие соломинки

«Пеленальный столик в мужском туалете. Мое уважение, IKEA»

«Купил холодильник и только дома заметил, что в логотипе не хватает буквы I. Позвонил на горячую линию, описал проблему. Сегодня открываю почтовый ящик, а там...»

«Купили ребенку конструктор, а в нем недоставало 15 деталек. В итоге производитель прислал их отдельно»

Почему производители раньше не додумались срезать уголки упаковок? Тогда они не будут рвать пакет, когда идешь из магазина. Конечно, кривовато срезано и с небольшими зазубринами, но испытание выдержано