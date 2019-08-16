20 изобретений, которые так давно были нужны этому миру
В XXI веке уже существуют такие навороченные изобретения, что, кажется, придумать что-то еще круче невозможно. А вот обычные вещи, которыми мы пользуемся каждый день, не всегда удобны на 100 %. Например, есть светофоры, у которых на зеленый свет для пешехода выделено настолько мало времени, что пожилым людям его просто не хватает. В Сингапуре решили эту проблему, оборудовав светофоры специальными сканерами, к которым человек может приложить удостоверение и продлить время перехода.
Мы в AdMe.ru увидели в каждом из изобретений ниже огромный потенциал и поэтому делимся этими находками с вами.
Палатка-раскладушка, которую очень просто установить
Фены для котов существуют. Это все, что вам нужно знать
Светофор, встроенный в переход
В Сингапуре пожилые люди могут приложить свое удостоверение к светофору, чтобы зеленый свет горел дольше
«Мой дедушка сделал закладку, которая показывает, на каком месте страницы вы остановились»
В этом музее Берлина есть объемные версии картин для слепых людей
Брелок, который помогает отметить, все ли вы закрыли и отключили перед выходом из дома
«Газ, свет, окна, холодная и горячая вода, дверь».
В Гуанчжоу начали выпускать плитку, которая не требует подрезки и вывода углов
Мини-кресло на мотоцикле для собаки
Мини-проектор, с которым можно организовать кинотеатр где угодно
Гениальная организация гидропонной системы
Идеальный душ существует
Есть даже модели, которые показывают температуру воды
И душевые системы, которые меняют цвет в зависимости от температуры воды: горячая — красный, холодная — синий, идеальная — зеленый
Сито, которое с легкостью поднимет огурцы с самого дна банки
Мойщик окон, который за счет магнитов очищает стекло сразу с двух сторон
Противомоскитная палатка для рыбалки
Стол-трансформер, который поможет сэкономить место
Ложка, которая не упадет с банки благодаря выемке
«В ящике на моей кухне есть прорезь для бумажных полотенец»
А в вашем доме есть привычные вещи, которые стали гораздо удобнее в использовании после незначительного улучшения?
Фото на превью Koteggg / Pikabu