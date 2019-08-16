20 изобретений, которые так давно были нужны этому миру

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В XXI веке уже существуют такие навороченные изобретения, что, кажется, придумать что-то еще круче невозможно. А вот обычные вещи, которыми мы пользуемся каждый день, не всегда удобны на 100 %. Например, есть светофоры, у которых на зеленый свет для пешехода выделено настолько мало времени, что пожилым людям его просто не хватает. В Сингапуре решили эту проблему, оборудовав светофоры специальными сканерами, к которым человек может приложить удостоверение и продлить время перехода.

Мы в AdMe.ru увидели в каждом из изобретений ниже огромный потенциал и поэтому делимся этими находками с вами.

Палатка-раскладушка, которую очень просто установить

Фены для котов существуют. Это все, что вам нужно знать

Cat dryers exist and thats all you need to know 🐱 pic.twitter.com/tSi4xoeDWv — 𝖛𝖆𝖑𝖊𝖓𝖙𝖎𝖓𝖆 ✣ 𝖑𝖔𝖗𝖉 🌑 👽 (@VPestilenZ) August 9, 2019

Светофор, встроенный в переход

В Сингапуре пожилые люди могут приложить свое удостоверение к светофору, чтобы зеленый свет горел дольше

«Мой дедушка сделал закладку, которая показывает, на каком месте страницы вы остановились»

В этом музее Берлина есть объемные версии картин для слепых людей

Брелок, который помогает отметить, все ли вы закрыли и отключили перед выходом из дома

«Газ, свет, окна, холодная и горячая вода, дверь».

В Гуанчжоу начали выпускать плитку, которая не требует подрезки и вывода углов

Мини-кресло на мотоцикле для собаки

Мини-проектор, с которым можно организовать кинотеатр где угодно

Гениальная организация гидропонной системы

Идеальный душ существует

Есть даже модели, которые показывают температуру воды

И душевые системы, которые меняют цвет в зависимости от температуры воды: горячая — красный, холодная — синий, идеальная — зеленый

Сито, которое с легкостью поднимет огурцы с самого дна банки

Мойщик окон, который за счет магнитов очищает стекло сразу с двух сторон

Противомоскитная палатка для рыбалки

Стол-трансформер, который поможет сэкономить место

Ложка, которая не упадет с банки благодаря выемке

«В ящике на моей кухне есть прорезь для бумажных полотенец»

А в вашем доме есть привычные вещи, которые стали гораздо удобнее в использовании после незначительного улучшения?